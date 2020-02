Combined Acapulco: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Errani e Gatto Monticone al turno finale. Fuori Cocciaretto e Trevisan

Q2: (WC)Sara Errani (ITA) vs (7)Nicole Gibbs (USA) [1-0]

Q2: (2)Francesca Di Lorenzo (USA) vs (8)Usue Maitane Arconada (USA) [2-1]

Q2: (WC)Leylah Annie Fernandez (CAN) vs Varvara Lepchenko (USA) [1-0]

Q2: (4)Kaja Juvan (SLO) vs Veronica Cepede Royg (PAR)

Q2: Giulia Gatto Monticone (ITA) vs (10)Caroline Dolehide (USA)

Q2: (6)Xiyu Wang (CHN) vs (9)Anhelina Kalinina (UKR)

Combined Acapulco – 1° Turno Qualificazione

Grandstand – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [4] Kaja Juvan vs Nadia Podoroska



WTA Acapulco Kaja Juvan [4] Kaja Juvan [4] 7 7 Nadia Podoroska Nadia Podoroska 6 6 Vincitore: K. JUVAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Podoroska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Podoroska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 N. Podoroska 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 N. Podoroska 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-3 → 1-3 N. Podoroska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Podoroska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 N. Podoroska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 N. Podoroska 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-2 → 5-3 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 5-2 N. Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 N. Podoroska 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 N. Podoroska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [WC] Lucas Gomez vs [8] Daniel Elahi Galan



ATP Acapulco Lucas Gomez Lucas Gomez 7 1 2 Daniel Elahi Galan [8] Daniel Elahi Galan [8] 5 6 6 Vincitore: D. GALAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Elahi Galan 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 2-6 L. Gomez 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 L. Gomez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 L. Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Elahi Galan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-5 → 1-6 L. Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 D. Elahi Galan 15-0 ace 40-0 ace 1-3 → 1-4 L. Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 L. Gomez 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 D. Elahi Galan 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 5-5 → 6-5 L. Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Elahi Galan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Gomez 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Gomez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Gomez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 L. Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [1] Stefanie Voegele vs [WC] Sara Errani



WTA Acapulco Stefanie Voegele [1] Stefanie Voegele [1] 1 2 Sara Errani Sara Errani 6 6 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Voegele 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 S. Voegele 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 S. Errani 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 S. Voegele 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Voegele 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 1-5 S. Voegele 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Voegele 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [WC] Juan Alejandro Hernandez vs [5] Marcos Giron



ATP Acapulco Juan Alejandro Hernandez Juan Alejandro Hernandez 5 1 Marcos Giron [5] Marcos Giron [5] 7 6 Vincitore: M. GIRON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-5 → 1-6 J. Alejandro Hernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 J. Alejandro Hernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Alejandro Hernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Alejandro Hernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 J. Alejandro Hernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Giron 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 3-5 → 4-5 J. Alejandro Hernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Alejandro Hernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 J. Alejandro Hernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 J. Alejandro Hernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Cancha 2 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [4] Damir Dzumhur vs Joao Menezes



ATP Acapulco Damir Dzumhur [4] Damir Dzumhur [4] 6 6 Joao Menezes Joao Menezes 1 4 Vincitore: D. DZUMHUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Menezes 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 J. Menezes 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Menezes 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 2-2 J. Menezes 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Menezes 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 6-1 J. Menezes 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Menezes 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Menezes 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [3] Lizette Cabrera vs [WC] Leylah Fernandez



WTA Acapulco Lizette Cabrera [3] Lizette Cabrera [3] 3 1 Leylah Fernandez Leylah Fernandez 6 6 Vincitore: L. FERNANDEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Fernandez 0-15 15-15 1-2 L. Cabrera 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 L. Fernandez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Cabrera 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Fernandez 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Cabrera 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 L. Fernandez 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-4 → 3-4 L. Cabrera 0-15 0-30 df 0-40 df 2-3 → 2-4 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Cabrera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 L. Cabrera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

3. Alternate vs [WC] Ryan Harrison



ATP Acapulco Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 6 Ryan Harrison Ryan Harrison 2 3 Vincitore: D. ALTMAIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Harrison 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 6-3 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 R. Harrison 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Harrison 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 R. Harrison 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-1 → 5-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 R. Harrison 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Harrison 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [2] Francesca di Lorenzo vs [WC] Maria Portillo Ramirez



WTA Acapulco Francesca Di Lorenzo [2] Francesca Di Lorenzo [2] 6 6 Maria Portillo Ramirez Maria Portillo Ramirez 3 1 Vincitore: F. DI LORENZO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Di Lorenzo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 M. Portillo Ramirez 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 4-1 → 5-1 F. Di Lorenzo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Portillo Ramirez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 F. Di Lorenzo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Portillo Ramirez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Di Lorenzo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Portillo Ramirez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 F. Di Lorenzo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Portillo Ramirez 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 F. Di Lorenzo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Portillo Ramirez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Di Lorenzo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Portillo Ramirez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Di Lorenzo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Portillo Ramirez 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

5. [1] Radu Albot / Austin Krajicek vs Luis David Martinez / Miguel Angel Reyes-Varela



ATP Acapulco Radu Albot / Austin Krajicek [1] Radu Albot / Austin Krajicek [1] 4 6 13 Luis David Martinez / Miguel Angel Reyes-Varela Luis David Martinez / Miguel Angel Reyes-Varela 6 2 15 Vincitori: MARTINEZ / REYES-VARELA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-15 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 0-1 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 1-0 1-1 ace 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 3-5 3-6 4-6 df 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 8-8 df 9-8 9-9 9-10 10-10 10-11 11-11 12-11 12-12 12-13 13-13 14-13 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Albot / Krajicek 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 R. Albot / Krajicek 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 4-1 → 5-1 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 R. Albot / Krajicek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 R. Albot / Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Albot / Krajicek 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Albot / Krajicek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 R. Albot / Krajicek 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 R. Albot / Krajicek 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 R. Albot / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Cancha 3 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [5] Astra Sharma vs Giulia Gatto-Monticone



WTA Acapulco Astra Sharma [5] Astra Sharma [5] 4 7 3 Giulia Gatto-Monticone Giulia Gatto-Monticone 6 5 6 Vincitore: G. GATTO-MONTICONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Sharma 2-3 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Sharma 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 2-2 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Sharma 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Sharma 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 A. Sharma 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-4 → 4-4 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Sharma 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Sharma 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Sharma 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Sharma 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 A. Sharma 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-3 → 0-4 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Sharma 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [2] Tommy Paul vs Danilo Petrovic



ATP Acapulco Tommy Paul [2] • Tommy Paul [2] 40 7 1 Danilo Petrovic Danilo Petrovic 0 6 0 Vincitore: T. PAUL per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Paul 30-0 40-0 ace 1-0 D. Petrovic 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 D. Petrovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Paul 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Petrovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A df 5-3 → 5-4 D. Petrovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Petrovic 0-15 df 15-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Paul 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 T. Paul 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Petrovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

3. [WC] Fernanda Contreras Gomez vs [7] Nicole Gibbs



WTA Acapulco Fernanda Contreras Gomez Fernanda Contreras Gomez 2 3 Nicole Gibbs [7] Nicole Gibbs [7] 6 6 Vincitore: N. GIBBS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Gibbs 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 F. Contreras Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 N. Gibbs 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Contreras Gomez 0-15 df 0-30 0-40 2-3 → 2-4 N. Gibbs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Contreras Gomez 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 N. Gibbs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Contreras Gomez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Gibbs 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Contreras Gomez 0-15 df 0-30 0-40 2-5 → 2-6 N. Gibbs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 F. Contreras Gomez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 N. Gibbs 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Contreras Gomez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Gibbs 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 1-2 F. Contreras Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Gibbs 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [3] Taro Daniel vs [Alt] Max Purcell



ATP Acapulco Taro Daniel [3] • Taro Daniel [3] 0 6 4 Max Purcell Max Purcell 0 3 3 Vincitore: T. DANIEL per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Daniel 4-3 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Daniel 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Purcell 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 T. Daniel 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 3-1 → 4-1 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 T. Daniel 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Cancha 4 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Martina Trevisan vs [10] Caroline Dolehide



WTA Acapulco Martina Trevisan Martina Trevisan 6 3 2 Caroline Dolehide [10] Caroline Dolehide [10] 4 6 6 Vincitore: C. DOLEHIDE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Dolehide 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 C. Dolehide 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 2-5 → 3-5 M. Trevisan 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Dolehide 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df df 1-0 → 2-0 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 C. Dolehide 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 C. Dolehide 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Dolehide 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Veronica Cepede Royg vs [11] Lara Arruabarrena



WTA Acapulco Veronica Cepede Royg Veronica Cepede Royg 7 3 6 Lara Arruabarrena [11] Lara Arruabarrena [11] 6 6 1 Vincitore: V. CEPEDE ROYG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 V. Cepede Royg 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 L. Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 V. Cepede Royg 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-0 → 3-1 V. Cepede Royg 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 L. Arruabarrena 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 V. Cepede Royg 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 V. Cepede Royg 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Cepede Royg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 V. Cepede Royg 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 V. Cepede Royg 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Arruabarrena 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 L. Arruabarrena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 V. Cepede Royg 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 V. Cepede Royg 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 L. Arruabarrena 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 V. Cepede Royg 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Cepede Royg 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 V. Cepede Royg 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1

3. Kristina Kucova vs [9] Anhelina Kalinina



WTA Acapulco Kristina Kucova Kristina Kucova 3 1 Anhelina Kalinina [9] Anhelina Kalinina [9] 6 6 Vincitore: A. KALININA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Kucova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 1-5 → 1-6 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 K. Kucova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Kucova 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 A. Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Kucova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 K. Kucova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 A. Kalinina 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-4 → 3-4 K. Kucova 0-15 0-30 15-30 30-30 1-4 → 2-4 A. Kalinina 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Kucova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Kucova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Elisabetta Cocciaretto vs [8] Usue Maitane Arconada



WTA Acapulco Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 3 4 Usue Maitane Arconada [8] Usue Maitane Arconada [8] 3 6 6 Vincitore: U. ARCONADA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 U. Maitane Arconada 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-4 → 4-5 U. Maitane Arconada 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 U. Maitane Arconada 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 U. Maitane Arconada 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 U. Maitane Arconada 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 U. Maitane Arconada 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-4 → 3-5 U. Maitane Arconada 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 U. Maitane Arconada 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-4 → 1-4 E. Cocciaretto 0-15 0-30 df 0-40 0-3 → 0-4 U. Maitane Arconada 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 U. Maitane Arconada 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 U. Maitane Arconada 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 E. Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-1 → 5-2 U. Maitane Arconada 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 U. Maitane Arconada 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 E. Cocciaretto 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 U. Maitane Arconada 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Cancha 1 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Sebastian Ofner vs [7] Alex Bolt



ATP Acapulco Sebastian Ofner Sebastian Ofner 6 6 6 Alex Bolt [7] Alex Bolt [7] 7 4 7 Vincitore: A. BOLT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* ace 6-6 → 6-7 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 2-2 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-4 → 6-4 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Ofner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 df 2-5* ace 6-6 → 6-7 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-6 → 6-6 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Bolt 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Bolt 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Bolt 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Varvara Lepchenko vs [12] Allie Kiick



WTA Acapulco Varvara Lepchenko Varvara Lepchenko 7 6 Allie Kiick [12] Allie Kiick [12] 5 4 Vincitore: V. LEPCHENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Kiick 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Kiick 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 A. Kiick 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Kiick 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Kiick 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Kiick 15-0 15-15 15-30 df 15-40 6-5 → 7-5 V. Lepchenko 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Kiick 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Kiick 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 V. Lepchenko 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Kiick 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Kiick 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 2-2 V. Lepchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Kiick 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. Steven Diez vs [6] Jason Jung



ATP Acapulco Steven Diez Steven Diez 2 2 Jason Jung [6] Jason Jung [6] 6 6 Vincitore: J. JUNG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Jung 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 2-5 → 2-6 S. Diez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Jung 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 S. Diez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-4 → 1-4 J. Jung 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-3 → 0-4 S. Diez 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 J. Jung 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Diez 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Jung 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Diez 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 J. Jung 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Diez 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Diez 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Jung 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Diez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [6] Xiyu Wang vs Mayo Hibi



WTA Acapulco Xiyu Wang [6] Xiyu Wang [6] 6 6 Mayo Hibi Mayo Hibi 3 4 Vincitore: X. WANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 X. Wang 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Hibi 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 X. Wang 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 M. Hibi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 X. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Hibi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 X. Wang 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 2-2 M. Hibi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 X. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Hibi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 X. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 M. Hibi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 X. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 M. Hibi 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 X. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Hibi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 X. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 M. Hibi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 X. Wang 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

