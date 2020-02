Incredibile Gianluca Mager. L’azzurro elimina Dominic Thiem e centra le semifinali a Rio de Janeiro (con il video della partita)

Mager in semifinale

Arriva la vittoria più importante in carriera per Gianluca Mager che ha sconfitto questo pomeriggio Dominic Thiem n.4 del mondo con il risultato di 76 (5) 75 in 2 ore e 4 minuti di gioco nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro.

Da segnalare che ieri sera l’incontro era stato sospeso per pioggia su una situazione di 76 2 a 1 e servizio tutto per l’italiano.

Oggi nella prosecuzione Mager sul 5 a 4, 30 a 0 ed era alla battuta e quindi a due punti dal match, ha perso il servizio a 30 ma sul 5 pari, 30 pari con Thiem al servizio, ha inserito il turbo conquistando 6 dei 7 punti disponibili e vincendo la partita per 7 a 5.

Stasera intorno alle 23 sfiderà Attila Balaz (q).

La partita punto per punto