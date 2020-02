Andreas Seppi è diventato padre

Andreas Seppi è diventato papà. E’ nata nella giornata di giovedì la piccola Liv, venuta al mondo a Boulder, in Colorado. Ad annunciarlo lo stesso giocatore azzurro con un post su Instagram.

“E stato un regalo di compleanno in anticipo, ma non avrei potuto immaginarne uno migliore! Grazie @michela_bernardi_seppi per essere una moglie così grande, e sei già una mamma meravigliosa! ‍‍ #famiglia“, ha scritto Andreas sui social.