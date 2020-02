ATP Dubai: Il Tabellone Principale. Fabio Fognini testa di serie n.4

ATP Dubai 500 | Cemento | $2.794.840

(1) Djokovic, Novakvs (WC) Jaziri, MalekKohlschreiber, Philippvs (WC) Safwat, Mohamed(WC) Gunneswaran, Prajneshvs QualifierKukushkin, Mikhailvs (7) Khachanov, Karen

(3) Monfils, Gael vs Fucsovics, Marton

(PR) Lu, Yen-Hsun vs Qualifier

Qualifier vs Gasquet, Richard

Cilic, Marin vs (8) Paire, Benoit

(6) Rublev, Andrey vs Qualifier

Sousa, Joao vs Krajinovic, Filip

Nishioka, Yoshihito vs Herbert, Pierre-Hugues

Evans, Daniel vs (4) Fognini, Fabio

(5) Bautista Agut, Roberto vs Struff, Jan-Lennard

Basilashvili, Nikoloz vs Berankis, Ricardas

Hurkacz, Hubert vs Bublik, Alexander

Carreno Busta, Pablo vs (2) Tsitsipas, Stefanos