ATP Dubai: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurri al via. Musetti wild card

ATP Dubai 500 | Cemento | $2.794.840

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Mikael Ymer vs Evgeny Donskoy

2. [3] Yuichi Sugita vs [WC] Petros Tsitsipas

Court 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Lorenzo Musetti vs [7] Alexei Popyrin

2. Zhizhen Zhang vs [6] Yasutaka Uchiyama

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Philipp Kohlschreiber vs [WC] Simon Carr

2. [4] Lloyd Harris vs Thomas Fabbiano

Court 7 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Blaz Rola vs [5] Dennis Novak

2. Peter Gojowczyk vs [8] Emil Ruusuvuori