Challenger Koblenz, Morelos e Drummondville: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (Live)

Challenger Koblenz CH | Indoor | e46.600 – Quarti di Finale

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Andre Begemann / Florin Mergea vs Dustin Brown / Lucas Miedler



2. [12] Ruben Bemelmans vs [2] Yannick Hanfmann (non prima ore: 13:00)



3. [1] Yannick Maden vs [6] Botic Van de Zandschulp



4. [13] Daniel Masur vs [11] Nicola Kuhn (non prima ore: 17:00)



Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Dimitar Kuzmanov vs Tomas Machac



2. [1] Sander Arends / David Pel vs Tallon Griekspoor / Botic Van de Zandschulp (non prima ore: 15:30)



Challenger Morelos CH | Cemento | $54.160 – Quarti di Finale

Estadio – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Daniel Altmaier vs Guilherme Clezar



2. [10] Jurij Rodionov vs Alejandro Gonzalez



3. [14] Roberto Ortega-Olmedo vs [9] Juan Pablo Ficovich (non prima ore: 23:30)



4. Aziz Dougaz vs Alexander Sarkissian (non prima ore: 01:30)



Cancha 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Luke Saville / John-Patrick Smith vs [3] Robert Galloway / Hans Hach Verdugo



2. [WC] Carlos Gomez-Herrera / Shintaro Mochizuki vs Benjamin Lock / Adrian Menendez-Maceiras



Challenger Drummondville CH | Indoor | $54.160 – Quarti di Finale

Court Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Tobias Kamke vs [14] Maxime Cressy



2. [8] Roberto Cid Subervi vs Johannes Haerteis (non prima ore: 18:30)



3. [15] Yosuke Watanuki vs [12] Arthur Rinderknech



4. Roberto Cid Subervi / Goncalo Oliveira vs Shintaro Imai / Go Soeda (non prima ore: 23:00)



5. [3] Christopher O’Connell vs [11] Sebastian Korda (non prima ore: 01:00)



6. Manuel Guinard / Arthur Rinderknech vs [2] Treat Huey / Nathaniel Lammons



