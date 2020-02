WTA Doha: Il Tabellone di Quali. Camila Giorgi testa di serie n.13

WTA Doha Premier 5 | Cemento | $3.240.445

(1) Siniakova, Katerina vs Han, Xinyun

(WC) Ibbou, Ines vs (12) Babos, Timea

(2) Blinkova, Anna vs Samsonova, Liudmila

Hon, Priscilla vs (9) Tig, Patricia Maria

(3) Pera, Bernarda vs (WC) Lopatetska, Daria

Haas, Barbara vs (13) Giorgi, Camila

(4) Pliskova, Kristyna vs Martincova, Tereza

Danilina, Anna vs (10) Doi, Misaki

(5) Teichmann, Jil vs Gasparyan, Margarita

Cepelova, Jana vs (14) Gracheva, Varvara

(6) Kasatkina, Daria vs Vikhlyantseva, Natalia

Sasnovich, Aliaksandra vs (11) Golubic, Viktorija

(7) Siegemund, Laura vs (WC) Al-Naimi, Mubaraka

Frech, Magdalena vs (15) Peng, Shuai

(8) Flipkens, Kirsten vs Bonaventure, Ysaline

Tsurenko, Lesia vs (16) Minnen, Greet

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [8] Kirsten Flipkens vs Ysaline Bonaventure

2. [7] Laura Siegemund vs [WC] Mubaraka Al-Naimi

3. [1] Katerina Siniakova vs Xinyun Han

4. [4] Kristyna Pliskova vs Tereza Martincova

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Lesia Tsurenko vs [16] Greet Minnen

2. Magdalena Frech vs [15] Shuai Peng

3. [WC] Ines Ibbou vs [12] Timea Babos

4. [6] Daria Kasatkina vs Natalia Vikhlyantseva

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [2] Anna Blinkova vs Liudmila Samsonova

2. Barbara Haas vs [13] Camila Giorgi

3. [5] Jil Teichmann vs Margarita Gasparyan

4. Anna Danilina vs [10] Misaki Doi

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Priscilla Hon vs [9] Patricia Maria Tig

2. [3] Bernarda Pera vs [WC] Daria Lopatetska

3. Jana Cepelova vs [14] Varvara Gracheva

4. Aliaksandra Sasnovich vs [11] Viktorija Golubic