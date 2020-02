Djokovic si diverte per le strade di Belgrado giocando con alcuni fan

Gira sul web un curioso video amatoriale, riportato dai profili Twitter ufficiali della ITF e dell’ATP, in cui si vedono alcune persone giocare a tennis per strada, a Belgrado. Niente di strano, se non fosse che uno dei giocatori armati di racchetta pare essere niente meno che il n.1 del mondo Novak Djokovic. La qualità del video è modesta, ma effettivamente la sagoma del giocatore con la maglia blu e le sue movenze paiono proprio quelle del campionissimo serbo.

Ecco la nota dell’ATP sul proprio account Twitter:

“You have to love this from @DjokerNole ❤ Playing tennis in the streets of Belgrade with some local fans”

Non è la prima volta che Djokovic improvvisa uscite pubbliche divertenti, come la recente apparizione al Festival di San Remo, totalmente casuale e non preparata con gli organizzatori dell’evento.

You have to love this from @DjokerNole ❤ Playing tennis in the streets of Belgrade with some local fans 🙌pic.twitter.com/nf8sGooovZ — ATP Tour (@atptour) February 18, 2020

Marco Mazzoni