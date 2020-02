Challenger Bergamo: I risultati con il dettaglio del Day 3. Avanzano Baldi e Marcora (Video)

R3: (1)Lorenzo Giustino (ITA) vs (15)Hugo Gaston (FRA)

R3: Raul Brancaccio (ITA) vs (5)Cem Ilkel (TUR) [1-0]

R3: Baptiste Crepatte (FRA) vs Daniel Michalski (POL)

R3: (12)Roman Safiullin (RUS) vs Illya Marchenko (UKR) [0-1]

R3: Andrea Arnaboldi (ITA) vs (11)Zdenek Kolar (CZE)

R3: (16)Filippo Baldi (ITA) vs (Q)Chun Hsin Tseng (TPE)

R3: (7)Enzo Couacaud (FRA) vs Luca Vanni (ITA)

R3: (13)Pedja Krstin (SRB) vs (2)Roberto Marcora (ITA) [0-1]

Challenger Bergamo CH | Indoor | e46.600 – 2° Turno

PalaAgnelli – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Frederico Ferreira Silva vs Baptiste Crepatte



CH Bergamo Frederico Ferreira Silva [3] Frederico Ferreira Silva [3] 3 4 Baptiste Crepatte Baptiste Crepatte 6 6 Vincitore: B. CREPATTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Crepatte 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 B. Crepatte 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-5 → 3-5 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 B. Crepatte 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-3 → 2-3 B. Crepatte 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 B. Crepatte 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Crepatte 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 F. Ferreira Silva 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 B. Crepatte 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 B. Crepatte 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 F. Ferreira Silva 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 B. Crepatte 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 B. Crepatte 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Illya Marchenko vs [8] Hiroki Moriya



CH Bergamo Illya Marchenko Illya Marchenko 6 6 Hiroki Moriya [8] Hiroki Moriya [8] 1 4 Vincitore: I. MARCHENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Marchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 I. Marchenko 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 5-1 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 I. Marchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 H. Moriya 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 2-1 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 I. Marchenko 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 3-0 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

3. [7] Enzo Couacaud vs Viktor Galovic (non prima ore: 13:00)



CH Bergamo Enzo Couacaud [7] Enzo Couacaud [7] 6 6 Viktor Galovic Viktor Galovic 2 4 Vincitore: E. COUACAUD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Couacaud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 V. Galovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 V. Galovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-1 → 3-1 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Couacaud 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 E. Couacaud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 V. Galovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 3-2 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 E. Couacaud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

4. [16] Filippo Baldi vs [LL] Pavel Nejedly



CH Bergamo Filippo Baldi [16] Filippo Baldi [16] 6 6 Pavel Nejedly Pavel Nejedly 3 3 Vincitore: F. BALDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Nejedly 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 P. Nejedly 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Baldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Nejedly 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Baldi 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 P. Nejedly 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 P. Nejedly 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Nejedly 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 P. Nejedly 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Nejedly 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Nejedly 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 F. Baldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. Giulio Zeppieri vs [2] Roberto Marcora (non prima ore: 17:30)



CH Bergamo Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 5 2 Roberto Marcora [2] Roberto Marcora [2] 7 6 Vincitore: R. MARCORA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Zeppieri 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Marcora 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 G. Zeppieri 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Marcora 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

6. [WC] Luca Nardi / Lorenzo Rottoli vs [2] Luca Margaroli / Andrea Vavassori



CH Bergamo Luca Nardi / Lorenzo Rottoli Luca Nardi / Lorenzo Rottoli 2 3 Luca Margaroli / Andrea Vavassori [2] Luca Margaroli / Andrea Vavassori [2] 6 6 Vincitori: MARGAROLI / VAVASSORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Nardi / Rottoli 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 L. Margaroli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 L. Nardi / Rottoli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 L. Margaroli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Nardi / Rottoli 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Margaroli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 L. Nardi / Rottoli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Margaroli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 L. Nardi / Rottoli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Margaroli / Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 L. Nardi / Rottoli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-4 → 2-5 L. Margaroli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Nardi / Rottoli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Margaroli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Nardi / Rottoli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Margaroli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Nardi / Rottoli 0-15 0-40 df 0-0 → 0-1

7. Enzo Couacaud / Tristan Lamasine vs Filippo Baldi / Andrea Pellegrino



CH Bergamo Enzo Couacaud / Tristan Lamasine • Enzo Couacaud / Tristan Lamasine 15 5 Filippo Baldi / Andrea Pellegrino Filippo Baldi / Andrea Pellegrino 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Couacaud / Lamasine 15-0 15-15 5-5 F. Baldi / Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Couacaud / Lamasine 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 E. Couacaud / Lamasine 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-30 2-3 → 2-4 E. Couacaud / Lamasine 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Baldi / Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 E. Couacaud / Lamasine 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 F. Baldi / Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 E. Couacaud / Lamasine 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1

Palazzetto Alzano – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Daniel Michalski vs [14] Mathias Bourgue



CH Bergamo Daniel Michalski • Daniel Michalski 0 6 2 Mathias Bourgue [14] Mathias Bourgue [14] 0 4 0 Vincitore: D. MICHALSKI per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Michalski 2-0 M. Bourgue 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Michalski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bourgue 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 D. Michalski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Bourgue 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 D. Michalski 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 D. Michalski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Michalski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. [Q] Chun-hsin Tseng vs [4] Marco Trungelliti



CH Bergamo Chun-hsin Tseng Chun-hsin Tseng 7 6 Marco Trungelliti [4] Marco Trungelliti [4] 6 3 Vincitore: C. TSENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Trungelliti 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Tseng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Tseng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [12] Roman Safiullin vs [Q] Sadio Doumbia



CH Bergamo Roman Safiullin [12] Roman Safiullin [12] 0 5 Sadio Doumbia • Sadio Doumbia 0 4 Vincitore: R. SAFIULLIN per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Doumbia 5-4 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Doumbia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Doumbia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Doumbia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Doumbia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Zdenek Kolar / Julian Ocleppo vs Hugo Gaston / Constant Lestienne (non prima ore: 14:00)



CH Bergamo Zdenek Kolar / Julian Ocleppo Zdenek Kolar / Julian Ocleppo 7 6 10 Hugo Gaston / Constant Lestienne Hugo Gaston / Constant Lestienne 5 7 8 Vincitori: KOLAR / OCLEPPO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 H. Gaston / Lestienne 1-0 Z. Kolar / Ocleppo 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 7-8 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 6-6 → 6-7 H. Gaston / Lestienne 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 Z. Kolar / Ocleppo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 H. Gaston / Lestienne 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Z. Kolar / Ocleppo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Gaston / Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Z. Kolar / Ocleppo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 H. Gaston / Lestienne 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 Z. Kolar / Ocleppo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 H. Gaston / Lestienne 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Z. Kolar / Ocleppo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 ace 1-1 → 2-1 H. Gaston / Lestienne 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Z. Kolar / Ocleppo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Gaston / Lestienne 0-15 0-30 df 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Z. Kolar / Ocleppo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 H. Gaston / Lestienne 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Z. Kolar / Ocleppo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Gaston / Lestienne 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-4 → 4-4 Z. Kolar / Ocleppo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 H. Gaston / Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Z. Kolar / Ocleppo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 H. Gaston / Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Z. Kolar / Ocleppo 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 H. Gaston / Lestienne 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Z. Kolar / Ocleppo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. [1] Purav Raja / Adil Shamasdin vs Nino Serdarusic / Chun-hsin Tseng



CH Bergamo Purav Raja / Adil Shamasdin [1] Purav Raja / Adil Shamasdin [1] 6 3 10 Nino Serdarusic / Chun-hsin Tseng Nino Serdarusic / Chun-hsin Tseng 4 6 3 Vincitori: RAJA / SHAMASDIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 N. Serdarusic / Tseng 1-0 P. Raja / Shamasdin 1-0 ace 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0 9-0 9-1 ace 9-2 9-3 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Serdarusic / Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 P. Raja / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 N. Serdarusic / Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 P. Raja / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 N. Serdarusic / Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 P. Raja / Shamasdin 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 N. Serdarusic / Tseng 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Raja / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Serdarusic / Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Raja / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 5-4 → 6-4 N. Serdarusic / Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 5-3 → 5-4 P. Raja / Shamasdin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 N. Serdarusic / Tseng 0-15 15-15 40-15 4-2 → 4-3 P. Raja / Shamasdin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 N. Serdarusic / Tseng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 P. Raja / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 N. Serdarusic / Tseng 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 ace 2-0 → 2-1 P. Raja / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 N. Serdarusic / Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

6. Illya Marchenko / Roman Safiullin vs Lorenzo Giustino / Marco Trungelliti



CH Bergamo Illya Marchenko / Roman Safiullin Illya Marchenko / Roman Safiullin 0 0 Lorenzo Giustino / Marco Trungelliti • Lorenzo Giustino / Marco Trungelliti 0 0 Vincitori: MARCHENKO / SAFIULLIN per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Giustino / Trungelliti 0-0

7. [4] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [WC] Andrea Arnaboldi / Luca Vanni