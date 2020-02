Andreas Seppi salta Delray Beach

Andreas Seppi ha dato forfait per il torneo ATP 250 di Delray Beach in programma questa settimana.

L’azzurro per un problema alla coscia sinistra non sarà al via nel torneo americano.

Al suo posto è stato ripescato Istomin.

Seppi ritornerà in campo ad Aprile dopo che a Marzo si sottoporrà alla consueta infiltrazione all’anca.