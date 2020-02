Martin Hughes (ATP Buenos Aires): “L’ATP deve difendere i tornei 250”

L’ATP 250 di Buenos Aires si è concluso ieri con la vittoria a sorpresa del giovane Casper Ruud. Un successo storico per il norvegese che si allena all’Accademia di Nadal: è il primo tennista del suo paese a vincere un torneo ATP, diventa il miglior tennista norvegese della storia piazzandosi al n.34 del ranking (superato il padre Christian, n.39 nel 1995).

Se a Oslo brindano, sognando futuri successi del loro 21enne talento, a Buenos Aires l’aria è assai meno “buena” del solito… Il torneo è stato deludente, sul piano tecnico e su quello del riscontro di pubblico (-3000 spettatori rispetto al 2018). Purtroppo l’edizione 2020 dell’Open di Argentina è nata male, con l’assenza di alcuni big che avevano inizialmente confermato la loro presenza (Dominic Thiem, Matteo Berrettini, Cristian Garin, Fernando Verdasco); altri si sono persi troppo presto per strada (Borna Coric e Guido Pella), e la speranza di “salvare il torneo” grazie all’idolo di casa Diego Schwartzman si è infranta dopo il match maratona con Cuevas, l’infortunio e l’assenza in semifinale. Il bilancio di pubblico è stato modesto, uno dei peggiori di sempre per un torneo che vanta 20 anni di storia, per la delusione degli organizzatori. A tirare un bilancio è stato Martín Hughes, CEO della società Tennium che è socio maggioritario dell’Argentina Open. Parole chiare quelle rilasciate al quotidiano La Nacion, piene di delusione ma con un occhio al futuro perché in Argentina c’è fame di tennis e la voglia di tenere un evento di massimo livello è totale.

“Che Thiem abbia raggiunto la finale degli Australian Open è stato grandioso, ma sapevamo che per noi sarebbe stato un problema. I cambiamenti nel draw hanno generato difficoltà, insieme a troppi imprevisti, come l’infortunio del “Peque” (Schwartzman, ndr) dopo una partita molto strana. È successo un po’ di tutto, e l’aspetto più triste non è stato nemmeno quello economico quanto la delusione del pubblico. Se Londero fosse approdato in finale avrebbe aiutato, sarebbe stato un salvagente per l’intero torneo, ma non è successo” ha dichiarato alla stampa Hughes. Poi si è concentrato sull’ATP e sul futuro. “Una situazione come quella che abbiamo appena affrontato ha svelato una zona grigia che tutti nel mondo del tennis conoscono, ma che in molti fanno finta di non vedere. Anche Suosa ha rischiato di non giocare per una contrattura, non avremmo avuto una finale e sarebbe stato terribile per il pubblico, per le imprese che sostengono il torneo, per tutti. L’ATP ha un nuovo presidente, che ha idee un po’ diverse su molte cose. Ci siamo già incontrati e abbiamo parlato di molti aspetti per il futuro. Un torneo 250 come il nostro non è molto protetto. L’unico modo per proteggerlo è capire la rilevanza che ha per il paese e quindi, purtroppo, aiutare sul lato economico. Dovrebbero dire: ‘Sì, vi garantiamo un po’ più di supporto’. E non sono sufficienti le garanzie di soli due giocatori top, ne servono almeno quattro o cinque, perché se ne restano anche solo tre sarà un torneo difficile. Alcuni paesi forniscono un supporto superiore per i tornei della nostra categoria, forse hanno il sostegno del governo, e per difendere questo sport sarebbe la strada giusta. Non dovrebbe essere vista solo come una spesa, è un investimento”.

Quindi una considerazione finale che potrebbe aprire un effetto domino sull’intera mini-stagione tennistica in America Latina: “Cambiare il torneo a superficie dura? Se il torneo di Rio optasse per questa soluzione (ne stanno parlando, ndr), saremmo costretti a valutarla, ma si perderebbe tutta la tradizione del nostro tennis in America Latina. Il tennis sta cambiando, ma…”.





Marco Mazzoni