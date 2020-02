Match Ball Firenze Torneo Open pre-quali Bnl 2020: giocati i primi due turni

Prime due giornate di gare al Torneo Open BNL 2020 di Pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, valido come 42° Campionato Toscano Indoor Assoluto, in programma al Match Ball Firenze Country Club di Bagno a Ripoli.

In campo i giocatori di terza categoria e quelli di quarta che si sono qualificati dopo aver vinto il torneo nella propria provincia. Intanto l’entry list dei giocatori si allarga con l’iscrizione nel singolare maschile di Marco Speronello (2.1 Ca del Moro Venezia) che affianca tra i favoriti Walter Trusendi e Luca Tomasetto entrambi 2.1 Il primo è versiliese e tesserato per il Tc Italia di Forte dei Marmi, mentre Luca Tomasetto ha 23 anni ed è piemontese, tesserato per il Tc Ronchi Verdi. Mentre nel femminile accanto a Claudia Giovine, cugina di Flavia Pennetta, e tesserata per il Ct Arezzo, ci sono la Raggi e la Viviani. La tennista pugliese ora ha 30 anni e a novembre 2019 ha conquistato il torneo di Ortisei (15.000 dollari ) battendo in finale la tedesca Anja Wildgruber 46 61 61. A insidiare la numero uno si sono iscritte con classifica 2.2 Angelica Raggi (Circolo Canottiere Aniene) e Maria Vittoria Viviani (Amici del Tennis Ronchi) che si allena con il toscano Claudio Grassi e dopo un’incredibile squalifica agli Australian Open junior 2017 per aver colpito un raccattapalle e un infortunio al polso è riuscita a riprendere il suo cammino da giocatrice. Il Direttore del torneo è il maestro Fabio Bianchini mentre il giudice arbitro titolare è Nicola Antonelli assistito da Filippo Zoppi, Renzo Roselli, Paolo Lapini, Daniele Turco, Pierfrancesco Ponzuoli, Alfredo Manetti, Damiano Bonfitto e Niccolò Stinchi. Gli incontri in programma si giocano oltre che al Match Ball Firenze nei circoli del Cs Anchetta, del Ct Scandicci e dell’As Fiesole. Ecco alcuni risultati di questi primi turni con Filippo Betti (32enne classificato 4.6 del Frestyle Valico) che supera 26 63 61 Simone Giromella (3.3) dopo aver sconfitto Niccolò Fallani e così il suo sogno di conquistare il foro continua. Ora sfiderà Emanuele Sgrevi 3.2 del Ct Giotto Arezzo. Al femminile Costanza Camaiani avanza così come Costanza Ceseri 61 62 a Ludovica Mancini, Matteo Foschi ha la meglio su Niccolò Pezzati 75 61 e Margherita Casprini su Elisa Petroni 62 63,Tommaso Orioli supera Niccolò Baldi 76 30 rit. Molto combattuta la sfida tra Leonardo Becherucci e Alfredo Quarto vinta dal primo 36 62 60 e la bella vittoria di Jacopo Ghini (3.3) su Leonardo Baldassini (4.4) per 61 67 63.