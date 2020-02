Challenger Morelos: Il Main Draw. Moroni n.8 del seeding

(1) Sela, Dudi vs Bye

Dougaz, Aziz vs Lindell, Christian

Qualifier vs (WC) Sanchez, Manuel

Bye vs (16) Giraldo, Santiago

(11) Menendez-Maceiras, Adrian vs Bye

Gutierrez, Oscar Jose vs (WC) Bellucci, Thomaz

Slobodchikov, Ronald vs Sarkissian, Alexander

Bye vs (8) Moroni, Gian Marco

(3) Popko, Dmitry vs Bye

Redlicki, Martin vs Saville, Luke

Lopez Villasenor, Gerardo vs (WC) Mochizuki, Shintaro

Bye vs (14) Ortega-Olmedo, Roberto

(9) Ficovich, Juan Pablo vs Bye

Qualifier vs Bourchier, Harry

Smith, John-Patrick vs King, Evan

Bye vs (6) Eubanks, Christopher

(7) Altmaier, Daniel vs Bye

(WC) Hernandez, Juan Alejandro vs Rodriguez, Cristian

Hernandez-Fernandez, Jose vs Mansouri, Skander

Bye vs (12) Aragone, JC

(13) Quiroz, Roberto vs Bye

Velotti, Agustin vs Lock, Benjamin

Hidalgo, Diego vs Clezar, Guilherme

Bye vs (4) Ramanathan, Ramkumar

(5) Polansky, Peter vs Bye

Sakamoto, Pedro vs Gomez-Herrera, Carlos

Altamirano, Collin vs Descotte, Matias Franco

Bye vs (10) Rodionov, Jurij

(15) Ward, James vs Bye

(WC) Patiño, Luis vs Gonzalez, Alejandro

Panta, Jorge vs King, Kevin

Bye vs (2) Ofner, Sebastian