Riccardo Bellotti è diventato Papà

Non si preoccupa più delle classifiche mondiali: nel 2017 Riccardo Bellotti ha raggiunto la sua migliore posizione al 199 ° posto. Il 28enne, nato a Vienna e con passaporto italiano, ora si è concentrato su altre cose: la famiglia prima di tutto e poi la Bundesliga con il TC 1860 Rosenheim.

Bellotti è diventato da poco papà. Da quando è nata la sua figliola rinuncia a molti tornei internazionali “Non gioco più tanto a livello internazionale perché sono appena diventato papà e voglio usare il mio tempo per stare con mia figlia. Mi alleno tutti i giorni, ma al momento non voglio viaggiare, voglio essere presente per la mia famiglia.”