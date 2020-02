ATP Delray Beach: Il Tabellone di Quali. C’è Paolo Lorenzi

ATP Delray Beach 250 | Cemento | $602.935

STADIUM – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Marcos Baghdatis vs James Blake

2. David Ferrer vs Jesse Levine (non prima ore: 20:30)

3. Marcos Baghdatis / Mikael Pernfors vs Johan Kriek / Vincent Spadea (non prima ore: 23:30)

4. Cori Gauff vs Estela Perez-Somarriba (non prima ore: 01:00)

5. Tommy Haas vs Vincent Spadea (non prima ore: 02:30)

COURT 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Paolo Lorenzi vs Noah Rubin

2. Ernests Gulbis vs [5] Daniel Elahi Galan

3. [1] Cameron Norrie vs Peter Torebko

4. [4] Alex Bolt vs [WC] Stefan Kozlov

COURT 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Guillermo Garcia-Lopez vs [8] Denis Istomin

2. [2] Taro Daniel vs Bernard Tomic

3. Mitchell Krueger vs [7] Danilo Petrovic

4. [WC] Preston Brown vs [6] Emilio Gomez