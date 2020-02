WTA Dubai: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Gatto Monticone al secondo turno. Fuori Giorgi e Paolini

Q2: (1)Julia Goerges (GER) vs Sorana Cirstea (ROU) [2-1]

Q2: (2)Shuai Zhang (CHN) vs Ana Bogdan (ROU)

Q2: Aliaksandra Sasnovich (BLR) vs (10)Anna Blinkova (RUS)

Q2: Katerina Siniakova (CZE) vs Giulia Gatto Monticone (ITA)

Q2: Kristina Kucova (SVK) vs (8)Alison Van Uytvanck (BEL)

Q2: (4)Kristina Mladenovic (FRA) vs Darya Kasatkina (RUS) [2-0]

Q2: Xinyun Han (CHN) vs (7)Polona Hercog (SLO) [1-0]

Q2: (5)Veronika Kudermetova (RUS) vs Tereza Martincova (CZE) [1-2]

Q2: Kirsten Flipkens (BEL) vs Bethanie Mattek Sands (USA) [2-0]

Q2: (6)Su Wei Hsieh (TPE) vs Ludmilla Samsonova (RUS)

Q2: Gabriela Dabrowski (CAN) vs (9)Jennifer Brady (USA) [0-1]

WTA Dubai Premier | Cemento | $2.794.840 – 1° Turno Quali

Court 1 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Shuai Zhang vs Misaki Doi



WTA Dubai Shuai Zhang [2] Shuai Zhang [2] 6 6 Misaki Doi Misaki Doi 4 3 Vincitore: S. ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Zhang 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Doi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 M. Doi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Doi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Doi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Zhang 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Doi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 4-3 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 M. Doi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Zhang 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 M. Doi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Doi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [1] Julia Goerges vs Camila Giorgi



WTA Dubai Julia Goerges [1] Julia Goerges [1] 6 6 Camila Giorgi Camila Giorgi 2 4 Vincitore: J. GOERGES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 5-2 → 5-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A 3-1 → 4-1 J. Goerges 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Goerges 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 C. Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 J. Goerges 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Bethanie Mattek-Sands vs [12] Ajla Tomljanovic



WTA Dubai Bethanie Mattek-Sands Bethanie Mattek-Sands 6 3 7 Ajla Tomljanovic [12] Ajla Tomljanovic [12] 4 6 6 Vincitore: B. MATTEK-SANDS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* ace 3*-6 ace 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 B. Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 B. Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 B. Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 B. Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 B. Mattek-Sands 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 B. Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 B. Mattek-Sands 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 B. Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 B. Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [6] Su-Wei Hsieh vs Chloe Paquet



WTA Dubai Su-Wei Hsieh [6] Su-Wei Hsieh [6] 6 6 Chloe Paquet Chloe Paquet 2 2 Vincitore: S. HSIEH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 C. Paquet 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 4-2 C. Paquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Paquet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Paquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-2 → 6-2 C. Paquet 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-1 → 4-2 C. Paquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-0 → 4-0 C. Paquet 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C. Paquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5. [3] Saisai Zheng vs Katerina Siniakova



WTA Dubai Saisai Zheng [3] Saisai Zheng [3] 6 4 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 7 6 Vincitore: K. SINIAKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 K. Siniakova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 S. Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 df 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 K. Siniakova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 S. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Siniakova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-5 → 4-5 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Aliaksandra Sasnovich vs [WC] Luisa Stefani



WTA Dubai Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 7 2 6 Luisa Stefani Luisa Stefani 6 6 2 Vincitore: A. SASNOVICH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Stefani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 2-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 L. Stefani 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Sasnovich 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Stefani 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Stefani 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 L. Stefani 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 L. Stefani 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Kristyna Pliskova vs [9] Jennifer Brady



WTA Dubai Kristyna Pliskova Kristyna Pliskova 3 6 Jennifer Brady [9] Jennifer Brady [9] 6 7 Vincitore: J. BRADY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 J. Brady 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Brady 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Brady 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Brady 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 J. Brady 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Brady 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 J. Brady 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 3-3 J. Brady 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 J. Brady 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Ysaline Bonaventure vs Xinyun Han



WTA Dubai Ysaline Bonaventure Ysaline Bonaventure 6 6 2 Xinyun Han Xinyun Han 7 2 6 Vincitore: X. HAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 X. Han 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 X. Han 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 X. Han 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Y. Bonaventure 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 X. Han 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Bonaventure 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 X. Han 0-15 df 0-30 0-40 df 5-2 → 6-2 Y. Bonaventure 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 X. Han 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Y. Bonaventure 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 X. Han 0-15 0-30 0-40 df 3-0 → 4-0 Y. Bonaventure 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 3-0 X. Han 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-0 → 2-0 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Y. Bonaventure 0-15 df 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 X. Han 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 X. Han 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 X. Han 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Y. Bonaventure 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 X. Han 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Y. Bonaventure 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 X. Han 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Y. Bonaventure 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 X. Han 0-15 0-30 0-40 df df 0-0 → 1-0

4. Bibiane Schoofs vs [11] Carla Suárez Navarro



WTA Dubai Bibiane Schoofs Bibiane Schoofs 1 4 Carla Suárez Navarro [11] Carla Suárez Navarro [11] 6 6 Vincitore: C. SUAREZ NAVARRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Schoofs 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 B. Schoofs 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6

5. Angelina Gabueva vs [8] Alison Van Uytvanck



WTA Dubai Angelina Gabueva Angelina Gabueva 1 4 Alison Van Uytvanck [8] Alison Van Uytvanck [8] 6 6 Vincitore: A. VAN UYTVANCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Gabueva 15-0 15-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Gabueva 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Gabueva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Gabueva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 A. Van Uytvanck 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Gabueva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-5 → 1-6 A. Gabueva 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-4 → 1-5 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Gabueva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 A. Gabueva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Natalia Vikhlyantseva vs Daria Kasatkina



WTA Dubai Natalia Vikhlyantseva Natalia Vikhlyantseva 3 2 Daria Kasatkina Daria Kasatkina 6 6 Vincitore: D. KASATKINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 1-1 → 1-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 df 3-4 → 3-5 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Vikhlyantseva 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Kasatkina 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [4] Kristina Mladenovic vs Jasmine Paolini



WTA Dubai Kristina Mladenovic [4] Kristina Mladenovic [4] 6 6 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 1 4 Vincitore: K. MLADENOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 5-4 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Mladenovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Paolini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 K. Mladenovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 5-1 J. Paolini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-0 → 4-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. Xiaodi You vs [7] Polona Hercog



WTA Dubai Xiaodi You Xiaodi You 3 3 Polona Hercog [7] Polona Hercog [7] 6 6 Vincitore: P. HERCOG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 X. You 0-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 P. Hercog 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 df 2-4 → 3-4 X. You 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 X. You 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 P. Hercog 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 X. You 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 X. You 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 X. You 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 P. Hercog 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 X. You 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 P. Hercog 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 0-3 → 1-3 X. You 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-2 → 0-3 P. Hercog 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 X. You 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

4. Elitsa Kostova vs Giulia Gatto-Monticone



WTA Dubai Elitsa Kostova Elitsa Kostova 5 1 Giulia Gatto-Monticone Giulia Gatto-Monticone 7 6 Vincitore: G. GATTO-MONTICONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 E. Kostova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 1-5 E. Kostova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 E. Kostova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 E. Kostova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 E. Kostova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 E. Kostova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-3 → 5-4 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 E. Kostova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 3-2 → 4-2 E. Kostova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Kostova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Kostova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. [WC] Tena Lukas vs Liudmila Samsonova



WTA Dubai Tena Lukas Tena Lukas 4 3 Liudmila Samsonova Liudmila Samsonova 6 6 Vincitore: L. SAMSONOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Lukas 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Lukas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 L. Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 T. Lukas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Samsonova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 1-3 T. Lukas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 L. Samsonova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Lukas 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 T. Lukas 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 L. Samsonova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 T. Lukas 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-3 → 4-3 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 T. Lukas 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Lukas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Lukas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

Court 6 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Magdalena Frech vs [10] Anna Blinkova



WTA Dubai Magdalena Frech Magdalena Frech 4 6 3 Anna Blinkova [10] Anna Blinkova [10] 6 2 6 Vincitore: A. BLINKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 M. Frech 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df df 1-4 → 2-4 M. Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Blinkova 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-3 → 1-3 M. Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 M. Frech 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Blinkova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-1 M. Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Blinkova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Frech 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 0-1 → 1-1 M. Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Margarita Gasparyan vs Sorana Cirstea



WTA Dubai Margarita Gasparyan Margarita Gasparyan 4 3 Sorana Cirstea Sorana Cirstea 6 6 Vincitore: S. CIRSTEA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Gasparyan 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 M. Gasparyan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 M. Gasparyan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Gasparyan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 0-1 → 0-2 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Gasparyan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Gasparyan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. Gasparyan 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Gasparyan 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 1-3 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Gasparyan 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Tereza Martincova vs Jil Teichmann



WTA Dubai Tereza Martincova Tereza Martincova 7 6 Jil Teichmann Jil Teichmann 5 4 Vincitore: T. MARTINCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Teichmann 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Teichmann 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 2-2 J. Teichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 7-5 J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 T. Martincova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 J. Teichmann 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Martincova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Teichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 T. Martincova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

4. Kristina Kucova vs Katarina Zavatska



WTA Dubai Kristina Kucova Kristina Kucova 3 6 6 Katarina Zavatska Katarina Zavatska 6 2 3 Vincitore: K. KUCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Kucova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 K. Zavatska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 K. Kucova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 K. Zavatska 0-15 0-30 0-40 df 4-1 → 5-1 K. Kucova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 K. Zavatska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Kucova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Zavatska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Kucova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Zavatska 0-15 df 15-15 15-30 30-40 5-2 → 6-2 K. Kucova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 K. Zavatska 15-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 K. Kucova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 K. Zavatska 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 K. Kucova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 K. Zavatska 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 K. Kucova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Zavatska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Kucova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 K. Zavatska 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-4 → 3-4 K. Kucova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 K. Zavatska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 K. Kucova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Zavatska 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-2 → 1-2 K. Kucova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 K. Zavatska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-0 → 0-1

5. Anna Danilina vs Varvara Flink



WTA Dubai Anna Danilina Anna Danilina 2 6 6 Varvara Flink Varvara Flink 6 4 4 Vincitore: A. DANILINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 V. Flink 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 A. Danilina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 V. Flink 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Danilina 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 V. Flink 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 A. Danilina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 V. Flink 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 A. Danilina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-0 → 3-0 V. Flink 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Danilina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Flink 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Danilina 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-3 → 5-4 V. Flink 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 4-3 → 5-3 A. Danilina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 V. Flink 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Danilina 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 V. Flink 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Danilina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 V. Flink 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Danilina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Flink 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Danilina 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 V. Flink 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-4 → 1-5 A. Danilina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 V. Flink 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 A. Danilina 0-15 0-30 15-40 ace 30-40 0-2 → 0-3 V. Flink 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Danilina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Ana Bogdan vs Barbora Krejcikova



WTA Dubai Ana Bogdan Ana Bogdan 6 6 Barbora Krejcikova Barbora Krejcikova 4 4 Vincitore: A. BOGDAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Krejcikova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 A. Bogdan 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-3 → 3-4 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Bogdan 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 B. Krejcikova 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 3-4 → 4-4 A. Bogdan 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 B. Krejcikova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Bogdan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 B. Krejcikova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Krejcikova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Bogdan 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

2. Kirsten Flipkens vs Viktorija Golubic



WTA Dubai Kirsten Flipkens Kirsten Flipkens 6 7 Viktorija Golubic Viktorija Golubic 3 5 Vincitore: K. FLIPKENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Flipkens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 V. Golubic 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 K. Flipkens 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 V. Golubic 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 K. Flipkens 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 K. Flipkens 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 K. Flipkens 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 V. Golubic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df df 2-3 → 3-3 K. Flipkens 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Vera Pursnani vs Gabriela Dabrowski



WTA Dubai Vera Pursnani Vera Pursnani 0 0 Gabriela Dabrowski Gabriela Dabrowski 6 6 Vincitore: G. DABROWSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 V. Pursnani 15-0 15-15 15-40 0-5 → 0-6 G. Dabrowski 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 V. Pursnani 0-30 0-40 0-3 → 0-4 G. Dabrowski 15-0 40-0 0-2 → 0-3 V. Pursnani 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 G. Dabrowski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 V. Pursnani 0-15 0-30 df 0-40 df 0-5 → 0-6 G. Dabrowski 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 V. Pursnani 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 G. Dabrowski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 V. Pursnani 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 G. Dabrowski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [5] Veronika Kudermetova vs [WC] Sarah Beth Grey