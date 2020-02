ATP Rotterdam: Il programma dei Quarti di Finale. Jannik Sinner in campo non prima delle 13

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Henri Kontinen / Jan-Lennard Struff vs Jamie Murray / Neal Skupski

2. Pablo Carreno Busta vs [WC] Jannik Sinner (non prima ore: 13:00)

3. Felix Auger-Aliassime vs Aljaz Bedene (non prima ore: 14:30)

4. [3] Gael Monfils OR Gilles Simon vs Daniel Evans (non prima ore: 19:30)

5. [SE] Vasek Pospisil OR Filip Krajinovic vs [7] Andrey Rublev