Challenger Bangalore: I risultati con il dettaglio del Day 3. Julian Ocleppo agli ottavi di finale (Video)

R3: (9)Thomas Fabbiano (ITA) vs Saketh Myneni (IND) [2-2]

R3: (WC)Niki Kaliyanda Poonacha (IND) vs (3)Yuichi Sugita (JPN)

R3: (8)Sumit Nagal (IND) vs (11)Blaz Rola (SLO)

Challenger Bengaluru CH | Cemento | $162.480 – 2° Turno

Center Court – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00)

1. [7] Prajnesh Gunneswaran vs [Alt] Sebastian Fanselow



CH Bengaluru Prajnesh Gunneswaran [7] Prajnesh Gunneswaran [7] 6 4 6 Sebastian Fanselow Sebastian Fanselow 2 6 4 Vincitore: P. GUNNESWARAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Gunneswaran 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Fanselow 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 P. Gunneswaran 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df ace 4-3 → 5-3 S. Fanselow 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 S. Fanselow 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 P. Gunneswaran 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Fanselow 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Gunneswaran 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Fanselow 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Gunneswaran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Fanselow 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Fanselow 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 P. Gunneswaran 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 3-2 → 3-3 S. Fanselow 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-1 → 3-2 P. Gunneswaran 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 S. Fanselow 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Fanselow 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 S. Fanselow 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 P. Gunneswaran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 S. Fanselow 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 3-2 P. Gunneswaran 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Fanselow 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 P. Gunneswaran 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Fanselow 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

2. [4] James Duckworth vs Khumoyun Sultanov



CH Bengaluru James Duckworth [4] James Duckworth [4] 6 7 Khumoyun Sultanov Khumoyun Sultanov 4 6 Vincitore: J. DUCKWORTH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 K. Sultanov 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 K. Sultanov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 K. Sultanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-2 → 3-3 K. Sultanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 J. Duckworth 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 K. Sultanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Sultanov 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 K. Sultanov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 5-3 K. Sultanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Sultanov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 3-2 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Sultanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Duckworth 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Sultanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [17] Ramkumar Ramanathan vs [Q] Abhinav Sanjeev Shanmugam



CH Bengaluru Ramkumar Ramanathan [17] • Ramkumar Ramanathan [17] 0 6 4 Abhinav Sanjeev Shanmugam Abhinav Sanjeev Shanmugam 0 1 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Ramanathan 4-2 A. Sanjeev Shanmugam 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 3-1 → 4-1 A. Sanjeev Shanmugam 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Sanjeev Shanmugam 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 R. Ramanathan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Sanjeev Shanmugam 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 A. Sanjeev Shanmugam 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 4-0 → 4-1 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Sanjeev Shanmugam 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Sanjeev Shanmugam 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. Prajnesh Gunneswaran / Sumit Nagal vs [3] Andre Goransson / Christopher Rungkat



Il match deve ancora iniziare

5. Matthew Ebden / Leander Paes vs Blaz Rola / Zhizhen Zhang (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00)

1. [10] Zhizhen Zhang vs Julian Ocleppo



CH Bengaluru Zhizhen Zhang [10] Zhizhen Zhang [10] 1 3 Julian Ocleppo Julian Ocleppo 6 6 Vincitore: J. OCLEPPO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 2-4 → 3-4 J. Ocleppo 15-0 ace 30-0 40-15 2-3 → 2-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Ocleppo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Z. Zhang 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Ocleppo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Ocleppo 0-15 df 30-15 ace 40-15 1-5 → 1-6 Z. Zhang 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-4 → 1-5 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Ocleppo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Z. Zhang 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 0-1 → 0-2 J. Ocleppo 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [14] Mohamed Safwat vs Matthew Ebden



CH Bengaluru Mohamed Safwat [14] Mohamed Safwat [14] 7 6 7 Matthew Ebden Matthew Ebden 6 7 5 Vincitore: M. SAFWAT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Safwat 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 6-5 → 7-5 M. Ebden 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 M. Safwat 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Ebden 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 df 2-4 → 3-4 M. Safwat 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Ebden 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 M. Safwat 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Ebden 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Safwat 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Ebden 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 ace 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Ebden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 M. Ebden 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 M. Ebden 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-1 → 4-2 M. Safwat 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Safwat 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Ebden 0-15 df 0-30 df 0-40 df df 1-0 → 2-0 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Safwat 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Ebden 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Ebden 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Sidharth Rawat vs [LL] Rishi Reddy



CH Bengaluru Sidharth Rawat • Sidharth Rawat 0 0 Rishi Reddy Rishi Reddy 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Rawat 0-1 R. Reddy 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Romain Arneodo / Benjamin Bonzi vs [2] Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski



Il match deve ancora iniziare

CH Bengaluru Saketh Myneni / Matt Reid Saketh Myneni / Matt Reid 6 6 Nikshep Ballekere Ravikumar / Vasisht Cheruku Nikshep Ballekere Ravikumar / Vasisht Cheruku 3 1 Vincitori: MYNENI / REID Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Ballekere Ravikumar / Cheruku 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-1 → 6-1 S. Myneni / Reid 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 N. Ballekere Ravikumar / Cheruku 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 S. Myneni / Reid 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 2-1 → 3-1 N. Ballekere Ravikumar / Cheruku 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Myneni / Reid 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Ballekere Ravikumar / Cheruku 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Myneni / Reid 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Ballekere Ravikumar / Cheruku 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 S. Myneni / Reid 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-2 → 4-3 N. Ballekere Ravikumar / Cheruku 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Myneni / Reid 15-0 ace 30-0 3-1 → 4-1 N. Ballekere Ravikumar / Cheruku 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Myneni / Reid 15-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Ballekere Ravikumar / Cheruku 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 S. Myneni / Reid 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 0-0 → 1-0

2. Benjamin Bonzi vs [12] Nikola Milojevic



CH Bengaluru Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 6 6 Nikola Milojevic [12] Nikola Milojevic [12] 4 1 Vincitore: B. BONZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Milojevic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 N. Milojevic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 4-0 → 4-1 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 N. Milojevic 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 N. Milojevic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Milojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 2-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. Frederico Ferreira Silva vs [15] Kimmer Coppejans



CH Bengaluru Frederico Ferreira Silva • Frederico Ferreira Silva 30 6 3 5 Kimmer Coppejans [15] Kimmer Coppejans [15] 0 3 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 5-5 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-3 → 4-4 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Coppejans 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 K. Coppejans 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Ferreira Silva 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 K. Coppejans 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 K. Coppejans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 6-3 K. Coppejans 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-2 → 4-3 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Andre Begemann / Daniel Masur vs Lukas Rosol / Yuichi Sugita



Il match deve ancora iniziare