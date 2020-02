Challenger Bangalore: I risultati con il dettaglio del Day 2. Travaglia, Fabbiano e Ocleppo avanzano (Video)

R2: (17)Ramkumar Ramanathan (IND) vs (Q)Abhinav Sanjeev Shanmugam (IND)

R2: Sasi Kumar Mukund (IND) vs (13)Ilya Ivashka (BLR)

R2: (10)Zhizhen Zhang (CHN) vs Julian Ocleppo (ITA)

R2: Sidharth Rawat (IND) vs (LL)Rishi Reddy (IND)

R2: (4)James Duckworth (AUS) vs Khumoun Sultanov (UZB)

R2: Frederico Ferreira Silva (POR) vs (15)Kimmer Coppejans (BEL) [0-1]

R2: (7)Prajnesh Gunneswaran (IND) vs (Alt)Sebastian Fanselow (GER) [1-0]

R2: Benjamin Bonzi (FRA) vs (12)Nikola Milojevic (SRB)

R2: (8)Sumit Nagal (IND) vs Malek Jaziri (TUN)

R2: (14)Mohamed Safwat (EGY) vs Matthew Ebden (AUS)

R3: (WC)Niki Kaliyanda Poonacha (IND) vs (3)Yuichi Sugita (JPN)

Challenger Bengaluru CH | Cemento | $162.480 – 1°-2° Turno

Center Court – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00)

1. [Alt] Manish Sureshkumar vs Benjamin Bonzi



CH Bengaluru Manish Sureshkumar Manish Sureshkumar 2 3 Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 6 6 Vincitore: B. BONZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 3-6 M. Sureshkumar 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Sureshkumar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Sureshkumar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Sureshkumar 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Sureshkumar 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Sureshkumar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Sureshkumar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-1 → 2-2 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Sureshkumar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Filippo Baldi vs [2] Stefano Travaglia



CH Bengaluru Filippo Baldi Filippo Baldi 2 1 Stefano Travaglia [2] Stefano Travaglia [2] 6 6 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Baldi 15-15 15-30 df 15-40 1-5 → 1-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 1-4 → 1-5 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 F. Baldi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-5 → 2-5 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 1-4 → 1-5 F. Baldi 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 S. Travaglia 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 0-2 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. Saketh Myneni vs [6] Evgeny Donskoy



CH Bengaluru Saketh Myneni Saketh Myneni 6 6 Evgeny Donskoy [6] Evgeny Donskoy [6] 3 3 Vincitore: S. MYNENI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Donskoy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Myneni 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 E. Donskoy 0-15 15-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Myneni 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Donskoy 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 S. Myneni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Myneni 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 E. Donskoy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Myneni 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Myneni 0-15 15-15 30-15 ace 3-3 → 4-3 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 S. Myneni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Donskoy 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Myneni 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Myneni 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Frederico Ferreira Silva / Nikola Milojevic vs N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan (non prima ore: 10:30)



CH Bengaluru Frederico Ferreira Silva / Nikola Milojevic Frederico Ferreira Silva / Nikola Milojevic 6 7 10 N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan 7 5 8 Vincitori: FERREIRA SILVA / MILOJEVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 N. Balaji / Nedunchezhiyan 1-0 F. Ferreira Silva / Milojevic 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Ferreira Silva / Milojevic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 7-5 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 5-5 → 6-5 F. Ferreira Silva / Milojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Ferreira Silva / Milojevic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Ferreira Silva / Milojevic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-2 → 4-2 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 F. Ferreira Silva / Milojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 F. Ferreira Silva / Milojevic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Ferreira Silva / Milojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 F. Ferreira Silva / Milojevic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 F. Ferreira Silva / Milojevic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Ferreira Silva / Milojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Ferreira Silva / Milojevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Ferreira Silva / Milojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

5. [8] Sumit Nagal vs Malek Jaziri (non prima ore: 12:30)



CH Bengaluru Sumit Nagal [8] Sumit Nagal [8] 6 6 Malek Jaziri Malek Jaziri 0 4 Vincitore: S. NAGAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Nagal 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 M. Jaziri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-3 → 3-3 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 0-1 → 1-1 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Jaziri 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 M. Jaziri 0-15 0-30 df 0-40 3-0 → 4-0 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 2-0 → 3-0 M. Jaziri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

6. Sasikumar Mukund vs [13] Ilya Ivashka



CH Bengaluru Sasikumar Mukund Sasikumar Mukund 5 3 Ilya Ivashka [13] Ilya Ivashka [13] 7 6 Vincitore: I. IVASHKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Mukund 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Mukund 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 S. Mukund 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-3 → 1-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Mukund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Mukund 0-15 0-30 0-40 df 5-6 → 5-7 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Mukund 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 I. Ivashka 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Mukund 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 S. Mukund 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 S. Mukund 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-2 → 1-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Mukund 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00)

1. Daniel Masur vs [Q] Abhinav Sanjeev Shanmugam



CH Bengaluru Daniel Masur Daniel Masur 5 3 Abhinav Sanjeev Shanmugam Abhinav Sanjeev Shanmugam 7 6 Vincitore: A. SHANMUGAM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Sanjeev Shanmugam 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 D. Masur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-5 → 3-5 A. Sanjeev Shanmugam 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 D. Masur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Sanjeev Shanmugam 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 D. Masur 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Sanjeev Shanmugam 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Masur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Sanjeev Shanmugam 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Masur 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 5-6 → 5-7 A. Sanjeev Shanmugam 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Masur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Sanjeev Shanmugam 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 D. Masur 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 A. Sanjeev Shanmugam 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 D. Masur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Sanjeev Shanmugam 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Masur 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Sanjeev Shanmugam 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Masur 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Sanjeev Shanmugam 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Vaclav Safranek vs [3] Yuichi Sugita



CH Bengaluru Vaclav Safranek Vaclav Safranek 4 3 Yuichi Sugita [3] Yuichi Sugita [3] 6 6 Vincitore: Y. SUGITA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Safranek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Y. Sugita 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 V. Safranek 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Y. Sugita 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 V. Safranek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Safranek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 V. Safranek 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 V. Safranek 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 3-4 → 3-5 V. Safranek 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 Y. Sugita 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 V. Safranek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 V. Safranek 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 V. Safranek 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

3. [16] Lukas Rosol vs [WC] Niki Kaliyanda Poonacha



CH Bengaluru Lukas Rosol [16] Lukas Rosol [16] 4 6 3 Niki Kaliyanda Poonacha Niki Kaliyanda Poonacha 6 2 6 Vincitore: N. KALIYANDA POONACH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-5 → 3-6 L. Rosol 15-0 15-15 30-15 2-5 → 3-5 N. Kaliyanda Poonacha 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 L. Rosol 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Kaliyanda Poonacha 15-0 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 1-4 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-3 → 1-3 N. Kaliyanda Poonacha 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 L. Rosol 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 N. Kaliyanda Poonacha 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Rosol 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 N. Kaliyanda Poonacha 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Kaliyanda Poonacha 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 N. Kaliyanda Poonacha 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 N. Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 N. Kaliyanda Poonacha 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Rosol 0-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 N. Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Rosol 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 N. Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Rosol 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [9] Thomas Fabbiano vs Laurent Lokoli



CH Bengaluru Thomas Fabbiano [9] Thomas Fabbiano [9] 6 2 6 Laurent Lokoli Laurent Lokoli 3 6 1 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Lokoli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 L. Lokoli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 L. Lokoli 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Lokoli 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-5 → 2-5 L. Lokoli 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 1-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 L. Lokoli 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 0-3 → 0-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 L. Lokoli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Lokoli 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Lokoli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-2 → 4-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Lokoli 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Lokoli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Lokoli 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5. [4] Purav Raja / Ramkumar Ramanathan vs [WC] S D Prajwal Dev / Adil Kalyanpur



CH Bengaluru Purav Raja / Ramkumar Ramanathan [4] Purav Raja / Ramkumar Ramanathan [4] 6 6 S D Prajwal Dev / Adil Kalyanpur S D Prajwal Dev / Adil Kalyanpur 2 2 Vincitori: RAJA / RAMANATHAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Raja / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-2 → 6-2 S. D Prajwal Dev / Kalyanpur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-1 → 5-2 P. Raja / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 S. D Prajwal Dev / Kalyanpur 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-0 → 4-1 P. Raja / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 S. D Prajwal Dev / Kalyanpur 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 3-0 P. Raja / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. D Prajwal Dev / Kalyanpur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Raja / Ramanathan 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 S. D Prajwal Dev / Kalyanpur 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 5-1 → 5-2 P. Raja / Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 S. D Prajwal Dev / Kalyanpur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 P. Raja / Ramanathan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 S. D Prajwal Dev / Kalyanpur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 P. Raja / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. D Prajwal Dev / Kalyanpur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

CH Bengaluru Anirudh Chandrasekar Anirudh Chandrasekar 2 1 Julian Ocleppo Julian Ocleppo 6 6 Vincitore: J. OCLEPPO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Chandrasekar 0-15 df 0-30 0-40 1-5 → 1-6 J. Ocleppo 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-4 → 1-5 A. Chandrasekar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Chandrasekar 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Ocleppo 15-15 df 30-15 0-1 → 0-2 A. Chandrasekar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Ocleppo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 2-5 → 2-6 A. Chandrasekar 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-5 → 2-5 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 A. Chandrasekar 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Ocleppo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 A. Chandrasekar 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Chandrasekar 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [Q] Anirudh Chandrasekarvs Julian Ocleppo

2. Bogdan Bobrov vs [Alt] Sebastian Fanselow



CH Bengaluru Bogdan Bobrov Bogdan Bobrov 2 3 Sebastian Fanselow Sebastian Fanselow 6 6 Vincitore: S. FANSELOW Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Fanselow 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 B. Bobrov 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 S. Fanselow 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 B. Bobrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Fanselow 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Bobrov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Fanselow 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 B. Bobrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Fanselow 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Bobrov 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 S. Fanselow 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 B. Bobrov 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 B. Bobrov 1-2 S. Fanselow 2-1 B. Bobrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Fanselow 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Bobrov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Vladyslav Orlov vs [11] Blaz Rola



CH Bengaluru Vladyslav Orlov Vladyslav Orlov 5 3 Blaz Rola [11] Blaz Rola [11] 7 6 Vincitore: B. ROLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Rola 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 V. Orlov 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 B. Rola 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 V. Orlov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Rola 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 V. Orlov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Rola 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 V. Orlov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 B. Rola 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 V. Orlov 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 5-6 → 5-7 B. Rola 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 V. Orlov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 B. Rola 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 V. Orlov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 B. Rola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 V. Orlov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 B. Rola 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 V. Orlov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 1-3 B. Rola 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 V. Orlov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Rola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

4. [1] Cheng-Peng Hsieh / Denys Molchanov vs [WC] N Vijay Sundar Prashanth / Vishnu Vardhan (non prima ore: 10:30)