ITF Cairo e Nicholasville: I Main Draw

ITF IL CAIRO(Egy 100k cemento outdoor)

[1] Arantxa Rus vs Daria Snigur

Alice Rame vs Ane Mintegi del olmo

Maiar Sherif ahmed abdelaziz vs Kristina Kucova

Tessah Andrianjafitrimo vs [5] Kurumi Nara

[4] Lesia Tsurenko vs Lamis Alhussein abdel aziz

Sandra Samir vs Lesley Pattinama kerkhove

Yuki Naito vs Cagla Buyukakcay

Richel Hogenkamp vs [6] Lara Arruabarrena

[8] Elisabetta Cocciaretto vs Anastasia Gasanova

Tereza Mrdeza vs Shalimar Talbi

Katarzyna Piter vs Linda Fruhvirtova

Marta Kostyuk vs [3] Irina-Camelia Begu

[7] Martina Trevisan vs Irina Maria Bara

Anna Zaja vs Dejana Radanovic

Cristiana Ferrando vs Ekaterine Gorgodze

Aleksandra Krunic vs [2] Aliona Bolsova zadoinov

[1] Marie Bouzkovavs Mayo HibiVeronica Cepede roygvs Jessika PonchetValeria Savinykhvs TBD[5] Caty Mcnallyvs TBD

[4] Anna Kalinskaya vs Catherine Bellis

Robin Anderson vs TBD

Anhelina Kalinina vs TBD

Claire Liu vs [7] Caroline Dolehide

[8] Whitney Osuigwe vs Aldila Sutjiadi

Yanina Wickmayer vs TBD

Maria Camila Osorio serrano vs TBD

Irina Falconi vs [3] Madison Brengle

[6] Astra Sharma vs TBD

Olga Govortsova vs TBD

Danielle Lao vs Mona Barthel

Jovana Jovic vs [2] Jessica Pegula