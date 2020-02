Fed Cup 2020, Playoff: oggi alle 12 il sorteggio dell’avversaria dell’Italia (LIVE)

Si terrà alle ore 11 locali (le 12 italiane), presso la sede dell’International Tennis Federation (ITF) a Londra, il sorteggio delle otto partite dei Playoff di Fed Cup: ad essere inserite nell’urna saranno sedici squadre, le otto sconfitte nelle Qualificazioni alle Fed Cup Finals 2020 di Budapest e le otto compagini che sono uscite vittoriose dai vari appuntamenti del Group I. Proprio tra queste squadre c’è l’Italia, che ha concluso la sua avventura al Tallink Tennis Center di Tallinn (Estonia) con il primo posto nella Pool B e la successiva affermazione nello spareggio contro la Croazia di Boskovic e Fett.

Le squadre che supereranno i Playoff saranno ammesse alle Qualificazioni alle Fed Cup Finals 2021 che, da quest’anno e fino al 2022, si giocheranno in sede unica a Budapest.

PLAYOFF

(1) vs X

(2) vs X

(3) vs X

(4) vs X

(5) vs X

(6) vs X

(7) vs X

(8) vs X

*gioca in casa

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA:

Brasile (sorteggio per determinare nazione ospitante)

Kazakistan (sorteggio per determinare nazione ospitante)

Giappone (sorteggio per determinare nazione ospitante)

Lettonia (sorteggio per determinare nazione ospitante)

Olanda (sorteggio per determinare nazione ospitante)

Canada (trasferta)

Romania (trasferta)

Gran Bretagna (casa)

LE SQUADRE AMMESSE AI PLAYOFF:

Brasile, Canada, Kazakistan, Giappone, Lettonia, Olanda, Romania, Gran Bretagna, Italia, Ucraina, Serbia, Polonia, Messico, Argentina, Prima classificata Group I Asia/Oceania (Cina, Taipei, India, Indonesia, Corea del Sud, Uzbekistan), Seconda classificata Group I Asia/Oceania (Cina, Taipei, India, Indonesia, Corea del Sud, Uzbekistan)