Challenger Cleveland: Il Main Draw. Nessun azzurro presente

Challenger Cleveland CH | Indoor | $54.160 – Parte Alta

(1/SE) Kudla, Denis vs Bye

Guinard, Manuel vs Quiroz, Roberto

Young, Donald vs Ortega-Olmedo, Roberto

Bye vs (15) Korda, Sebastian

(9) Escobedo, Ernesto vs Bye

Clezar, Guilherme vs Smith, John-Patrick

Qualifier vs Bangoura, Sekou

Bye vs (5) Tabilo, Alejandro

(4) Popko, Dmitry vs Bye

Oliveira, Goncalo vs Mansouri, Skander

Watanuki, Yosuke vs Vukic, Aleksandar

Bye vs (13) Rinderknech, Arthur

(11) Menendez-Maceiras, Adrian vs Bye

Blanch, Ulises vs (WC) Kirkov, Vasil

Saville, Luke vs Cressy, Maxime

Bye vs (7) Menezes, Joao

Challenger Cleveland CH | Indoor | $54.160 – Parte Bassa

(6) Wolf, J.J. vs Bye

Rodionov, Jurij vs (WC) Hopper, James

Qualifier vs Bellucci, Thomaz

Bye vs (10) Cid Subervi, Roberto

(14) Kamke, Tobias vs Bye

Blancaneaux, Geoffrey vs Redlicki, Michael

Harrison, Ryan vs Altamirano, Collin

Bye vs (3) Ofner, Sebastian

(8) Mmoh, Michael vs Bye

Nakashima, Brandon vs (Alt) Redlicki, Martin

King, Kevin vs (WC) Kovacevic, Aleksandar

Bye vs (12) Torpegaard, Mikael

(16) Nam, Ji Sung vs Bye

(WC) Brown, Alexander vs (WC) Sarmiento, Raymond

Hidalgo, Diego vs Aragone, JC

Bye vs (2) O’Connell, Christopher