WTA San Pietroburgo: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al via

WTA St. Petersburg Premier | Indoor | $848.000

(1/WC) Bencic, Belinda vs Bye

Brady, Jennifer vs (WC) Kuznetsova, Svetlana

Qualifier vs Ostapenko, Jelena

Qualifier vs (6) Sakkari, Maria

(4/WC) Konta, Johanna vs Bye

Kuzmova, Viktoria vs Qualifier

Sevastova, Anastasija vs Garcia, Caroline

Siniakova, Katerina vs (8) Rybakina, Elena

(7) Vekic, Donna vs Qualifier

(WC) Kasatkina, Daria vs Alexandrova, Ekaterina

Van Uytvanck, Alison vs Mladenovic, Kristina

Bye vs (3) Kvitova, Petra

(5) Vondrousova, Marketa vs Tomljanovic, Ajla

Qualifier vs Qualifier

Kudermetova, Veronika vs Putintseva, Yulia

Bye vs (2) Bertens, Kiki