Fed Cup 2020, Group I Europa/Africa: Sfida per l’accesso ai Play Off. Oggi si disputa alle 15 Italia vs Croazia (Live)

L’Italia, dopo aver concluso la Pool B del Group I di Fed Cup con tre successi in altrettante partite contro Austria, Estonia e Grecia, si appresta a disputare il match di spareggio che mette in palio, per la squadra che ne uscirà vittoriosa, un posto nei Playoff per le Fed Cup Finals 2021: la Nazionale azzurra, capitanata da Tathiana Garbin e formata da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi, Martina Trevisan e Giulia Gatto-Monticone, scenderà in campo nella giornata di domani (sabato 8 febbraio), al Tallink Tennis Center di Tallinn (Estonia), contro la Croazia, compagine che ha concluso la Pool A in seconda posizione alle spalle dell’Ucraina.

La squadra italiana, almeno sulla carta, partirà con i favori del pronostico. Iva Majoli, il capitano della formazione croata, non può fare affidamento sulle Top-30 Martic e Vekic: la numero uno croata, dunque, è Jana Fett, numero 234 della classifica mondiale, seguita a ruota da Lea Boskovic (300), Antonia Ruzic (1123), Tara Wurth (senza ranking WTA) e Darija Jurak (numero 32 del mondo in doppio).

Italia vs Croazia 0-0

In attesa del sorteggio (inizio ore 15)