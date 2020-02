Fed Cup 2020, Group I Europa/Africa: Italia in testa alla Pool B, domani la sfida con la Grecia

Tre giorni di gare (più gli eventuali spareggi playoff previsti per sabato) per l’Italia di Fed Cup al Tallink Tennis Center di Tallinn (Estonia): la compagine azzurra, capitanata da Tathiana Garbin, ha aperto il suo cammino nella Pool B con un netto 3-0 ai danni dell’Austria (successi di Giorgi e Paolini in singolare, Gatto-Monticone e Trevisan a segno in doppio) per poi proseguire con un’affermazione per 2-1 sulle padrone di casa dell’Estonia (nei singolari vittorie di Cocciaretto e Kontaveit, Paolini/Trevisan hanno ottenuto il punto decisivo nel match di doppio). Prime in classifica a punteggio pieno, domani affronteranno la Grecia nella terza ed ultima giornata della fase a gironi.

La vincitrice del raggruppamento in cui è inserita l’Italia se la vedrà con la seconda classificata della Pool A (composta da Ucraina, Croazia e Bulgaria), viceversa la seconda classificata della Pool B affronterà la prima formazione in classifica della Pool A. Le due squadre che si imporranno potranno così accedere agli spareggi per la promozione.

POOL B (Partite giocate – Partite vinte – Partite perse – Incontri vinti/persi – Set vinti/persi)

1. ITALIA 2 – 2 – 0 – 5/1 – 11/3

2. GRECIA 2 – 1 – 1 – 3/3 – 8/8

3. AUSTRIA 2 – 1 – 1 – 2/4 – 5/9

4. ESTONIA 2 – 0 – 2 – 2/4 – 6/10

AUSTRIA – ITALIA 0-3

Camila Giorgi (ITA) b. Mira Antonitsch (AUT) 4-6 6-3 6-0

Jasmine Paolini (ITA) b. Julia Grabher (AUT) 6-3 6-1

Giulia Gatto-Monticone/Martina Trevisan (ITA) b. Melanie Klaffner/Sinja Kraus (AUT) 6-4 6-4

ESTONIA – GRECIA 1-2

Valentini Grammatikopoulou (GRE) b. Elena Malygina (EST) 6-4 4-6 7-6(8)

Anett Kontaveit (EST) b. Despina Papamichail (GRE) 3-6 6-3 6-0

Valentini Grammatikopoulou/Despina Papamichail (GRE) b. Anett Kontaveit/Elena Malygina (EST) 6-3 4-6 6-2

ITALIA – ESTONIA 2-1

Elisabetta Cocciaretto (ITA) b. Elena Malygina (EST) 6-1 6-1

Anett Kontaveit (EST) b. Camila Giorgi (ITA) 6-3 4-6 7-6(4)

Jasmine Paolini/Martina Trevisan (ITA) b. Valeria Gorlats/Katriin Saar (EST) 6-3 6-2

GRECIA – AUSTRIA 1-2

Valentini Grammatikopoulou (GRE) b. Sinja Kraus (AUT) 6-4 6-4

Julia Grabher (AUT) b. Despina Papamichail (GRE) 1-6 6-4 7-5

Melanie Klaffner/Sinja Kraus (AUT) b. Valentini Grammatikopoulou/Despina Papamichail (GRE) 7-5 7-6(2)

ITALIA – GRECIA 0-0 (Venerdì 7/2)

Inizio ore 15 – In attesa del sorteggio

AUSTRIA – ESTONIA 0-0 (Venerdì 7/2)

Inizio ore 15 – In attesa del sorteggio