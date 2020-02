Fed Cup 2020, Group I Europa/Africa: forfait di Sakkari, la Grecia convoca una ragazza del 2004

Era nell’aria il forfait di Maria Sakkari dall’impegno con la Nazionale greca al Tallink Tennis Center di Tallin (Estonia), dove quest’oggi avranno inizio gli incontri del Group I di Fed Cup per quanto concerne la zona Europa/Africa. La numero 21 del ranking WTA non sarà a disposizione del capitano Anastasios Bavelas: questa non può che essere una buona notizia per l’Italia, visto che le azzurre sono capitate nello stesso girone della Grecia ed ora potranno schivare una delle avversarie più temibili.

Al posto di Sakkari è stata convocata la giovanissima Dimitra Pavlou, nata il 21 aprile 2004 ed all’esordio assoluto con la maglia della Grecia nella competizione a squadre: la quindicenne, pur con già una piccola esperienza a livello Pro in svariati tornei ITF, non ha classifica mondiale WTA ed attualmente si trova ben distanziata dalla Top-500 del ranking Juniores.