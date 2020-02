Fed Cup 2020 – Gruppo Europa-Africa: Oggi l’Italia sfida l’Austria alle ore 15 (LIVE)

L’Italia sarà impegnata da oggi nel Gruppo I zona Europa/Africa 2020 a Tallin, capitale dell’Estonia.

L’Italia, numero 24 del ranking ITF per nazioni e quindi testa di serie della Pool B, avrà come avversarie nell’ordine Austria (numero 40 ITF), che mercoledì però non schiererà la sua numero uno Barbara Haas, non al meglio fisicamente, Estonia (38 ITF) e Grecia (45 ITF).

La Pool A comprende invece Ucraina, numero 23 del ranking ITF per nazioni e testa di serie, Croazia (28) e Bulgaria 42).

Oggi pomeriggio alle ore 15 italiane l’Italia affronterà l’Austria.

Fed Cup – Gruppo I zona Europa/Africa 2020

La squadra italiana

JASMINE PAOLINI (numero 94 Wta)

CAMILA GIORGI (numero 100 Wta)

GIULIA GATTO-MONTICONE (numero 148 Wta)

MARTINA TREVISAN (numero 151 Wta)

ELISABETTA COCCIARETTO (numero 153 Wta)

La squadra prima classificata di ciascuna Pool affronterà la seconda dell’altra Pool e le vincenti di queste due sfide staccheranno il pass per i play-off di aprile. Le ultime classificate di ciascuna Pool daranno vita ad uno spareggio, con la perdente retrocessa.