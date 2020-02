Fed Cup 2020, Qualificazioni: tutte le giocatrici convocate. Presenti Williams, Kenin, Osaka e Andreescu

Tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio 2020 la Fed Cup vivrà una sorta di “nuovo inizio”: dopo la rivoluzione che ha coinvolto lo scorso anno la Coppa Davis, con l’istituzione delle Finals andate in scena a Madrid nel mese di novembre, per questa stagione la novità riguarda la competizione a squadre femminile che si svolgerà con le medesime modalità di quella maschile. Ad aprile, infatti, si terranno le Fed Cup Finals a Budapest, alle quali parteciperanno l’Ungheria (in quanto nazione ospitante), la Repubblica Ceca (grazie ad una wild card) e le finaliste del 2019 Australia e Francia, oltre alle otto nazionali che si aggiudicheranno i vari incontri di playoff in programma nel prossimo weekend.

Si segnalano le presenze della vincitrice degli Australian Open, Sofia Kenin, in Stati Uniti-Lettonia, gara alla quale prenderà parte anche Serena Williams. A rendere meno complicata la trasferta spagnola del Giappone ci sarà Naomi Osaka mentre Bianca Andreescu guiderà il Canada contro la Svizzera di Belinda Bencic. Di seguito tutte le sfide e le giocatrici convocate.

STATI UNITI – LETTONIA (Everett – Cemento indoor)

Convocate USA: Sofia Kenin, Serena Williams, Alison Riske, Cori Gauff, Bethanie Mattek-Sands (cap. Kathy Rinaldi)

Convocate LAT: Jelena Ostapenko, Anastasija Sevastova, Daniela Vismane, Diana Marcinkevica (cap. Adrians Zguns)

OLANDA – BIELORUSSIA (The Hague – Terra indoor)

Convocate NED: Kiki Bertens, Arantxa Rus, Lesley Kerkhove, Indy De Vroome, Demi Schuurs (cap. Paul Haarhuis)

Convocate BLR: Arina Sabalenka, Victoria Azarenka, Aliaksandra Sasnovich, Olga Govortsova, Lidziya Marozava (cap. Tatiana Poutchek)

ROMANIA – RUSSIA (Cluj-Napoca, Cemento indoor)

Convocate ROU: Ana Bogdan, Irina Maria Bara, Elena Gabriela Ruse, Jaqueline Adina Cristian, Raluca Olaru (cap. Florin Segarceanu)

Convocate RUS: Ekaterina Alexandrova, Anastasia Pavlyuchenkova, Veronika Kudermetova, Svetlana Kuznetsova, Anna Kalinskaya (cap. Igor Andreev)

BRASILE – GERMANIA (Florianopolis – Terra outdoor)

Convocate BRA: Gabriela Ce, Teliana Pereira, Laura Pigossi, Carolina Meligeni Rodrigues Alves, Luisa Stefani (cap. Roberta Burzagli)

Convocate GER: Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam, Antonia Lottner, Tatjana Maria (cap. Rainer Schuettler)

SPAGNA – GIAPPONE (Murcia – Terra outdoor)

Convocate ESP: Carla Suarez Navarro, Sara Sorribes Tormo, Aliona Bolsova Zadoinov, Lara Arruabarrena, Georgina Garcia-Perez (cap. Anabel Medina Garrigues)

Convocate JPN: Shuko Aoyama, Ena Shibahara, Naomi Osaka, Misaki Doi, Kurumi Nara (cap. Toshihisa Tsuchihashi)

SVIZZERA – CANADA (Biel – Cemento indoor)

Convocate SUI: Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic, Stefanie Voegele, Timea Bacsinszky (cap. Heinz Guenthardt)

Convocate CAN: Bianca Andreescu, Eugenie Bouchard, Leylah Annie Fernandez, Gabriela Dabrowski (cap. Heidi El Tabakh)

BELGIO – KAZAKISTAN (Kortrijk – Cemento indoor)

Convocate BEL: Elise Mertens, Kirsten Flipkens, Greet Minnen, Ysaline Bonaventure (cap. Johan Van Herck)

Convocate KAZ: Yulia Putintseva, Zarina Diyas, Anna Danilina, Yaroslava Shvedova (cap. Dias Doskarayev)

SLOVACCHIA – GRAN BRETAGNA (Bratislava – Terra indoor)

Convocate SVK: Viktoria Kuzmova, Jana Cepelova, Magdalena Rybarikova, Anna Karolina Schmiedlova, Rebecca Sramkova (cap. Matej Liptak)

Convocate GBR: Heather Watson, Harriet Dart, Naiktha Bains, Katie Swan, Emma Raducanu (cap. Anne Keothavong)