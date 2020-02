Fed Cup 2020, Group I Europa/Africa: da domani in campo l’Italia. Esordio con l’Austria

Comincerà nel pomeriggio di domani, sui campi in cemento indoor del Tallink Tennis Centre di Tallinn (Estonia), l’avventura della Nazionale Italiana di Fed Cup nel Group I Europa/Africa. La compagine azzurra, capitanata da Tathiana Garbin, è stata inserita nella Pool B e se la vedrà dunque con Estonia, Grecia e Austria. Le giocatrici convocate sono Jasmine Paolini, Camila Giorgi, Giulia Gatto-Monticone, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.

LE PARTITE DELL’ITALIA

5 febbraio – ore 15 italiane: Austria vs Italia

6 febbraio – ore 15 italiane (diretta su SuperTennis): Estonia vs Italia

7 febbraio – ore 15 italiane: Grecia vs Italia

LE AVVERSARIE DELL’ITALIA

Grecia: Maria Sakkari, Despina Papamichail, Valentini Grammatikopoulou, Michaela Laki (cap. Anastasios Bavelas)

Estonia: Anett Kontaveit, Elena Malygina, Katriin Saar, Saara Orav, Valeria Gorlats (cap. Marten Tamla)

Austria: Barbara Haas, Julia Grabher, Melanie Klaffner, Mira Antonitsch, Sinja Kraus (cap. Marion Maruska)