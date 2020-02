Notizie dal Mondo: Per il Coronavirus cambia il programma di Fed Cup. Andy Murray e il consiglio di Corretja. Dominic Thiem non voleva essere una copia di Muster. Cilic diventa padre. Numeri da record per l’Australian Open

Andy Murray è ancora fuori gioco dopo un infortunio al bacino, cosa che gli ha impedito di competere quest’anno.

Il britannico non ha ancora reso noto il suo ritorno in campo ma Alex Corretja, attuale commentatore di Eurosport e che ha collaborato con l’ex numero uno mondiale tra il 2008 e il 2011 per la stagione su terra, ritiene che Murray debba concentrarsi su alcune parti della stagione.

“Non so come sta. Penso che dovrebbe mirare alla stagione dell’erba e, perché no, alle Olimpiadi. Sono molto speciali, ama quella sensazione ed è una competizione che sa di poter vincere. Mi concentrerei su questo”.

Lo spagnolo ha anche suggerito a Murray di ripetere la formula vincente datata 2013: rinunciare al Roland Garros per prepararsi a Wimbledon (quell’anno vinto da Andy per la prima volta in carriera).

Il round robin del Gruppo I (Asia-Oceania) di Fed Cup, in programma il prossimo febbraio, non si terrà più infatti a Dongguan, come originariamente previsto dal calendario ufficiale, bensì in Kazakistan.

Nonostante la città di Dongguan sia situata a più di 2500 km dalla città focalaio di Wuhan, la rapida diffusione del virus ha indotto gli organizzatori a prendere questa decisione.

Parla Wolfang Thiem, padre di Dominic sulla separazione tra suo figlio e Thomas Muster: “Avevamo già avuto degli incontri con lui durante il torneo di Vienna, quindi abbiamo pensato di unirlo al nostro gruppo in alcuni eventi del circuito, soprattutto per la sua esperienza: ha vinto il Roland Garros ed è stato numero uno del mondo, per di più è anche austriaco.

Tuttavia, dopo un paio di settimane Dominic ha detto che le cose non funzionavano bene. Lui è stato un giocatore fantastico ma, a mio parere, la cosa più importante per un allenatore è che capisca bene ciò di cui il proprio giocatore ha bisogno e che non lo renda invece una copia di se stesso”.

Marin Cilic ha annunciato la nascita del suo primo figlio: “Siamo ufficialmente una famiglia di 3 persone” – ha dichiarato il croato.

Officially a team of 3. 👨‍👩‍👦👶😊 pic.twitter.com/MChwFZREXk — Marin Cilic (@cilic_marin) February 2, 2020

L’ha superato, nel 2020, le oltre 780 mila presenze della passata edizioni.Infatti gli spettatori sono stati in totale diun numero esorbitante, il più alto mai rilevato in un torneo di tennis.