ATP Pune: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. Roberto Marcora accede al secondo turno e vince la prima partita in carriera nel circuito maggiore. Fuori Paolo Lorenzi

Prima vittoria in carriera a livello ATP per Roberto Marcora!

L’azzurro sconfigge Rosol per 6-3 6-2 e passa al 2° turno del torneo di Pune.

Ora la sfida con Benoit Paire.

Paolo Lorenzi si arrende a Gerasimov, che si aggiudica il match per 6-2 6-3.

R2: (5)Yuichi Sugita (JPN) vs (Q)Viktor Troicki (SRB)

R2: (PR)Cedrik Marcel Stebe (GER) vs (2)Ricardas Berankis (LTU)

R2: (Q)Roberto Marcora (ITA) vs (1)Benoit Paire (FRA)

ATP Pune 250 | Cemento | $546.355 – 1° Turno

ATP Pune Peter Gojowczyk Peter Gojowczyk 6 4 James Duckworth [6] James Duckworth [6] 7 6 Vincitore: J. DUCKWORTH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Duckworth 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 P. Gojowczyk 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 P. Gojowczyk 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 P. Gojowczyk 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 P. Gojowczyk 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Duckworth 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Duckworth 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. Peter Gojowczykvs [6] James Duckworth

2. [WC] Arjun Kadhe vs Jiri Vesely



ATP Pune Arjun Kadhe Arjun Kadhe 2 4 Jiri Vesely Jiri Vesely 6 6 Vincitore: J. VESELY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Vesely 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Kadhe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Kadhe 15-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 J. Vesely 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Kadhe 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Vesely 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Kadhe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 J. Vesely 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 0-2 A. Kadhe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Vesely 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 2-5 → 2-6 A. Kadhe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 A. Kadhe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-3 → 1-4 J. Vesely 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 A. Kadhe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Kadhe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. Prajnesh Gunneswaran vs Yannick Maden



ATP Pune Prajnesh Gunneswaran Prajnesh Gunneswaran 7 7 Yannick Maden Yannick Maden 6 6 Vincitore: P. GUNNESWARAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* ace 6-6 → 7-6 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 Y. Maden 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Gunneswaran 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 ace 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 P. Gunneswaran 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Gunneswaran 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace df 5-3 → 5-4 Y. Maden 0-15 0-30 df 0-40 df 4-3 → 5-3 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 P. Gunneswaran 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. [WC] Matthew Ebden / Leander Paes vs [2] Divij Sharan / Artem Sitak



ATP Pune Matthew Ebden / Leander Paes Matthew Ebden / Leander Paes 0* 6 6 Divij Sharan / Artem Sitak [2] Divij Sharan / Artem Sitak [2] 0 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 6-6 D. Sharan / Sitak 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Ebden / Paes 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Sharan / Sitak 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Ebden / Paes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Sharan / Sitak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Ebden / Paes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 D. Sharan / Sitak 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Ebden / Paes 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 D. Sharan / Sitak 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 M. Ebden / Paes 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Sharan / Sitak 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Ebden / Paes 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Sharan / Sitak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-2 → 6-2 M. Ebden / Paes 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 D. Sharan / Sitak 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Ebden / Paes 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Sharan / Sitak 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Ebden / Paes 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 D. Sharan / Sitak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 M. Ebden / Paes 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 3:30 pm)

1. Paolo Lorenzi vs [8] Egor Gerasimov



ATP Pune Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 2 3 Egor Gerasimov [8] Egor Gerasimov [8] 6 6 Vincitore: E. GERASIMOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Gerasimov 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-5 → 3-5 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 P. Lorenzi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Gerasimov 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Gerasimov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 E. Gerasimov 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 E. Gerasimov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 E. Gerasimov 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Ilya Ivashka vs Evgeny Donskoy



ATP Pune Ilya Ivashka Ilya Ivashka 6 6 Evgeny Donskoy Evgeny Donskoy 3 2 Vincitore: I. IVASHKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df df 4-1 → 4-2 E. Donskoy 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 I. Ivashka 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 ace 3-0 → 3-1 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 E. Donskoy 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-0 → 2-0 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 3:30 pm)

1. [Q] Lukas Rosol vs [Q] Roberto Marcora



ATP Pune Lukas Rosol Lukas Rosol 3 2 Roberto Marcora Roberto Marcora 6 6 Vincitore: R. MARCORA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 L. Rosol 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 2-5 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 L. Rosol 15-0 40-0 ace 0-4 → 1-4 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 L. Rosol 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Rosol 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Rosol 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Rosol 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 R. Marcora 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Marcora 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [Q] Nikola Milojevic vs Antoine Hoang