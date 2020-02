Open Court: Australian Open, tutti i giovani rimandati o bocciati, escluso Zverev (di Marco Mazzoni)

Tanto tuonò, che alla fine non piovve… Nonostante alla vigilia in molti ipotizzassero sorprese e novità, il primo Slam del 2020 va in archivio con il solito, imbattibile, vincitore: Novak “Nole” Djokovic. Il tiranno australiano, capace di vincere 8 finali su 8 sulla Rod Laver Arena. Dato clamoroso, in uno sport così logorante e competitivo. È stato bravissimo – e parecchio scaltro… – il serbo a rimontare sotto due set a uno, approfittando di un Thiem fortissimo ma incapace di dare la zampata all’inizio del quarto set. Quello era il momento di spingere a tutta per Domi, dare al rivale il segnale che “io ci sono, sono davanti e non mi riprenderai più”. Nei primi games del quarto set la partita invece è girata, con un Djokovic tornato in efficienza dopo una pausa fisica, e con Thiem incapace di produrre l’allungo verso la prima coppa di uno Slam. L’austriaco è forte, tosto, arriverà il suo momento. Certo che con tre finali Slam perse in tre tentativi, lo spettro di “Murray” si fa sempre più fosco… ma la stagione è lunga, e già a Parigi avrà modo di rifarsi. Nadal permettendo.

Tornando al tema iniziale, questo Slam era partito con la sensazione che uno dei giovani potesse farcela. Su tutti Medvedev, vista la superficie in cemento e l’esperienza accumulata nella clamorosa estate 2019; un filo dietro Tsitsipas, che “down under” s’era issato in semifinale, e dopo le splendide ATP Finals sembrava pronto a dire la sua fino all’ultima giornata. Poi gli altri, comunque in crescita e chissà, pronti ad esplodere. Niente. Guardando l’intera truppa dei NextGen, l’unico ad aver convinto e stupito è stato il meno atteso di tutti, Sasha Zverev. Tutti gli altri rimandati, o severamente bocciati. Perché?

Alexander Zverev ha disputato il miglior Slam in carriera, raggiungendo una semifinale sorprendente ma assolutamente meritata, grazie ad un tennis finalmente intenso, discretamente offensivo e soprattutto sostenuto da una prima di servizio davvero efficace. E pensare che Zverev era stato bombardato dalla stampa del suo paese (e non solo) per tutto l’inverno, prima per la sua posizione scomoda presa vs. la Davis, da lui considerata inaccettabile; poi è volato in sud America a lussureggiare a fianco di Federer in esibizioni a cinque stelle con un pubblico da capogiro (oltre 40mila a Città del Messico!), quindi è volo in Australia all’ATP Cup in evidente ritardo di condizione e rimediando solo sonore sconfitte. Era assai nervoso Sasha, frustrato per un tennis che proprio non girava, tanto da spaccare racchette con impeto a lui inconsueto. Forse quella rabbia e voglia di rivalsa contro tutti gli è servita, per una volta. È arrivato a Melbourne e invece di preparare il torneo, si è buttato in sessioni di allenamento “matte e disperatissime”, anche 7 ore in campo per sua stessa ammissione, “So che non andrebbe fatto prima di uno Slam, ma non sento bene la palla, non trovo il mio gioco. Se il torneo non andrà bene, pazienza, ma almeno cercherò di ritrovare il mio miglior tennis”. Zitto zitto, mentre tutti sparavano sull’organizzazione che costringeva i qualificati a scendere in campo con una qualità dell’aria peggiore che in Cina o India, lui ha sputato sangue in campo, e ha ritrovato il sorriso e le giuste sensazioni. Ha approcciato il torneo senza chiedere niente, in punta di piedi, e con un sorriso quasi sardonico. Totalmente deresponsabilizzato, è sceso in campo e ha macinato ogni avversario come mai prima in carriera, prendendosi anche il lusso di interrompere la clamorosa cavalcata di vittorie di Andrey Rublev, 15 in fila e imbattuto nel 2020. Con il suo tennis tattico, cambi di ritmo e rotazioni, angoli improvvisi e prime di servizio continue, ha “intortato” totalmente Rublev, suo carissimo amico nella vita, trovando la miglior partita da molti mesi. Quindi ha sconfitto in quattro set un ottimo Wawrinka, strappando la sua prima semifinale in uno Slam. Thiem è stato più forte, più “cattivo”, più potente, ma ha dovuto giocare al suo meglio per superare uno Zverev finalmente determinato e di ottima qualità. Era il meno atteso, ha giocato benissimo Sasha, assai meglio di Medvedev, che possiamo invece inserire nelle delusioni del torneo.

Le aspettative sul russo erano massime. Ha deluso. Perdere agli ottavi è un risultato per lui mediocre, e soprattutto non è affatto piaciuto come ha perso. Wawrinka è un campione, ha colpi devastanti quando sta bene e sa vincere le partite come pochi altri al mondo. Ma Daniil era avanti di due set. Appena il servizio l’ha abbandonato, non è riuscito a contenere le sfuriate di qualità di Stan, e soprattutto non è mai riuscito ad invertire l’inerzia di un match che gli era scappato via. Il suo modo di invischiare i rivali con le sue palle lente, poi veloci, poi arrotate e quindi vincenti non funziona quando hai davanti uno che ti toglie l’iniziativa di forza. Serviva una reazione, fisica tecnica e mentale che non è arrivata. Una brutta sconfitta, perché ha insegnato anche alla concorrenza come affrontare Medvedev.

Ancor peggiore il torneo di Tsitsipas. Il greco era attesissimo dopo la vittoria al Masters, con orde di supporters di origine greca pronto a sostenerlo (fin troppo… tanto da provocare la reazione stizzita dello stesso Stefanos dopo il comodo match di 1°turno vs. il nostro Caruso, beccato in modo indecente da un manipolo di tifosi grechi “calciofili”, così li ha definiti Tsitsipas). Il talento greco è crollato sotto i servizi ed il dritto di un buon Raonic, cedendo di schianto. Milos è un tennista pericoloso, ma in tre set Tsitsipas non è mai riuscito a trovare il tempo alla risposta, e nemmeno scardinare l’unico schema dritto-inside-out del canadese, dando la sensazione di esser poco preparato sul piano fisico e ancor meno pronto alla lotta serrata. Il greco soffre chi non gli concede il tempo di imbastire il suo tennis, non ama giocarsi la partita sull’uno-due; ma come sopra per Medvedev, si diventa un campione Slam riuscendo a reagire alle difficoltà, elevando la propria velocità di pensiero e attivando un problem solving efficace. Altrimenti, si resta solo dei belli e incompiuti. Stefanos, bocciato.

Ancor peggio il giovane e molto intrigante dynamic duo Shapovalov – Auger Aliassime. Denis è crollato al primo turno, malissimo perché era assai atteso. Non aveva un match comodo contro il tosto Fucsovics per entrare nel torneo, ma visto il talento e qualità mostrato nella ultima parte del 2019 ci si aspettava ben altra prestazione. Idem per Felix, che non è riuscito a contenere la spinta del “cavallo matto” Gulbis, fornendo una prestazione sconcertante per capacità di reazione e di gestire i punti importanti. Sono estremamente giovani, avranno in stagione mille occasioni per rifarsi, ma in questo torneo hanno deluso su tutta la linea. E inserisco tra le delusioni pure Andrey Rublev. È un giudizio severo, lo ammetto, ma il russo era lanciatissimo nel torneo, ancora imbattuto nel 2020, e potenzialmente considerato da corsa per il titolo, forte del suo tennis travolgente in progressione. Nel match perso vs. Zverev ha terribilmente deluso perché è stato incapace di trovare anche solo una parvenza di piano-b quando il suo pressing si è mostrato inefficace a sfondare l’ottima difesa del tedesco. Rublev ha cercato se possibile di picchiare ancor più duro, finendo per sbagliare ed andare fuori giri, invece di spostare in avanti il baricentro, tagliare i colpi per far spostare Zverev, entrare con risposte cross e così aprirsi l’angolo. Ha insistito nel suo game plan perdente, col paraocchi. Come sopra per Medvedev e Tsitsipas, anche lui seppur fortissimo, è stato incapace di variare in corsa, risolvere un problema tecnico e tattico e vincere.

In conclusione, la sensazione è che i giovani siano forti, molto forti. In crescita, ed il loro momento arriverà anche nei quattro Slam. Ma tuttora restano deficitari nel sapersi adattare alle difficoltà poste dai rivali, e indietro nel trovare quella costanza di rendimento e forza fisica necessarie a superare una serie di sfide contro giocatori più esperti nei Major.

Vediamo cosa ci riserverà il resto della stagione. Intanto il “buon” Djokovic si mette in corsa per un potenziale Grande Slam. Utopia?

Marco Mazzoni

@marcomazz