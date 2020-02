Da Melbourne: Parlano Novak Djokovic e Dominic Thiem. Djokovic “In questo momento della mia carriera , i tornei del Grande Slam sono quelli che apprezzo di più”

Novak Djokovic : “In questo momento della mia carriera , i tornei del Grande Slam sono quelli che apprezzo di più. Do la priorità a questi tornei.

Prima dell’inizio della stagione cerco di adattare la preparazione per questi tornei dove devo essere al massimo sia mentalmente che fisicamente. Il mio obiettivo è lo Slam perché mi potrà rendere il migliore della storia.

Sono migliorato molto al servizio. É stata una grande prestazione qui a Melbourne.

Vincere il primo titolo della stagione porta fiducia per il resto dell’anno. Comunque andrà sarà una grande annata.

Ho iniziato bene e sapevo che l’esperienza era dalla mia parte. Nel secondo set ho iniziato in maniera diversa, ho fatto dei doppi falli e mi sono sentito male. Non so dirvi cosa è successo.

Poi nel quarto set ho recuperato tutte le mie energie e sono tornato in gioco. Dominic ha giocato un tennis fantastico. Oggi è stato migliore di me. Qualche colpo ed episodio ci ha separati, ma poteva vincere tranquillamente anche lui.”

"Dobbiamo stare uniti ora più che mai, ci sono cose più importanti dello sport" 👏👏 Il bel messaggio di solidarietà di Novak Djokovic dopo la vittoria agli Australian Open pic.twitter.com/Bj80veNNo5 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 2, 2020

Dominic Thiem : “Ho dato tutto quello che avevo e non cambierei niente del match di oggi.

Novak è uno dei migliori della storia e nelle finali contro di lui incidono i piccoli dettagli. Forse nel quarto set avrei potuto sfruttare la palla break sul 2-1, ma lui si è ripreso bene ed ha giocato benissimo nel finale.

Non rimpiango nulla. Questi ragazzi hanno portato il tennis a un nuovo livello. Forse mi sarebbe servita un po’ di fortuna, ma è stata una settimana incredibile, sia per il tennis che per il pubblico.

In un’altra epoca sarebbe stato più facile vincere ma sono contento di competere con loro e spero di vincere il mio primo Grande Slam con loro ancora in attività” Cosa serve per batterli? “Mancano piccoli dettagli, sia io che Medvedev ci siamo andati molto vicini, forse anche un po’ di fortuna.”