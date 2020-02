ATP Montpellier: Il Tabellone di Quali. Nessun azzurro al via

ATP Montpellier 250 | Indoor | e542.695

(1) Dzumhur, Damir vs Halys, Quentin

(WC) Benchetrit, Elliot vs (6) Lacko, Lukas

(2) Ruusuvuori, Emil vs Bachinger, Matthias

(WC) Gaston, Hugo vs (7) Mahut, Nicolas

(3) Stakhovsky, Sergiy vs Vatutin, Alexey

Moriya, Hiroki vs (5) Petrovic, Danilo

(4) Garcia-Lopez, Guillermo vs Brown, Dustin

Trungelliti, Marco vs (8) Couacaud, Enzo

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Marco Trungelliti vs [8] Enzo Couacaud

2. [WC] Hugo Gaston vs [7] Nicolas Mahut

3. [1] Damir Dzumhur vs Quentin Halys

4. [WC] Elliot Benchetrit vs [6] Lukas Lacko (non prima ore: 16:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Guillermo Garcia-Lopez vs Dustin Brown

2. [2] Emil Ruusuvuori vs Matthias Bachinger

3. [3] Sergiy Stakhovsky vs Alexey Vatutin

4. Hiroki Moriya vs [5] Danilo Petrovic