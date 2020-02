ATP Cordoba: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Gaio al turno decisivo. Fuori Giannessi

Q2: (1)Facundo Bagnis (ARG) vs (5)Federico Gaio (ITA) [1-0]

ATP Cordoba 250 | Terra | $546.355 – 1° Turno Quali

Cancha Central – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Andrea Collarini vs [7] Filip Horansky



ATP Cordoba Andrea Collarini Andrea Collarini 3 4 Filip Horansky [7] Filip Horansky [7] 6 6 Vincitore: F. HORANSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Collarini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Collarini 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Collarini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Horansky 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Collarini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 F. Horansky 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Collarini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Horansky 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 A. Collarini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Horansky 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Collarini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Horansky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [WC] Renzo Olivo vs [6] Pedro Martinez



ATP Cordoba Renzo Olivo Renzo Olivo 7 2 2 Pedro Martinez [6] Pedro Martinez [6] 6 6 6 Vincitore: P. MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-5 → 2-6 R. Olivo 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 R. Olivo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 R. Olivo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Olivo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 R. Olivo 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Olivo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 P. Martinez 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Olivo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Olivo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* df 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Olivo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Olivo 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 P. Martinez 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 R. Olivo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Olivo 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Olivo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 1-2 R. Olivo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Cancha 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild



ATP Cordoba Juan Pablo Varillas [3] Juan Pablo Varillas [3] 6 7 Thiago Seyboth Wild Thiago Seyboth Wild 2 6 Vincitore: J. VARILLAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Pablo Varillas 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 6-2 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Seyboth Wild 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Seyboth Wild 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [2] Pedro Sousa vs Juan Pablo Ficovich



ATP Cordoba Pedro Sousa [2] Pedro Sousa [2] 5 3 Juan Pablo Ficovich Juan Pablo Ficovich 7 6 Vincitore: J. FICOVICH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Sousa 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 P. Sousa 0-15 15-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Pablo Ficovich 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Sousa 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Pablo Ficovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Pablo Ficovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Facundo Bagnis vs Mario Vilella Martinez (non prima ore: 16:00)



ATP Cordoba Facundo Bagnis [1] Facundo Bagnis [1] 1 6 6 Mario Vilella Martinez Mario Vilella Martinez 6 2 1 Vincitore: F. BAGNIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Vilella Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A df 5-1 → 6-1 F. Bagnis 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 M. Vilella Martinez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Vilella Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Vilella Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Vilella Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 4-2 → 5-2 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 3-1 → 3-2 F. Bagnis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Bagnis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-5 → 1-6 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-4 → 1-5 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-4 → 1-4 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Vilella Martinez 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Cancha 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Carlos Taberner vs [8] Joao Domingues



ATP Cordoba Carlos Taberner Carlos Taberner 5 7 6 Joao Domingues [8] Joao Domingues [8] 7 5 1 Vincitore: C. TABERNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 J. Domingues 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Domingues 30-0 ace 40-0 3-0 → 3-1 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Domingues 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Domingues 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Domingues 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 J. Domingues 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Taberner 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Domingues 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Taberner 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Facundo Mena vs [5] Federico Gaio



ATP Cordoba Facundo Mena Facundo Mena 5 2 Federico Gaio [5] Federico Gaio [5] 7 6 Vincitore: F. GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Mena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 F. Mena 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Gaio 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 F. Mena 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Mena 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Mena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Mena 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 F. Mena 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Mena 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Mena 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Mena 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [4] Alessandro Giannessi vs [WC] Facundo Diaz Acosta (non prima ore: 16:00)