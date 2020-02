Australian Open: Trionfa la giovane Sofia Kenin. Prima vittoria in un torneo del Grand Slam (Con il video della finale)

Sofia Kenin ha fatto centro al primo colpo. Per la prima volta confrontata con il palcoscenico di una finale del Grande Slam, la 21enne americana non ha tremato, conquistando gli Australian Open 2020 con pieno merito grazie al successo in rimonta su Garbiñe Muguruza (32) per 4-6 6-2 6-2 in 2h03′ di gioco.

Malgrado già nel primo set avesse il controllo dello scambio, la Kenin ha pagato un pizzico di nervosismo e inesperienza, concedendo l’immediato controbreak dopo aver agganciato la propria avversaria sul 4-4. Sorretta inizialmente da un gran servizio, la ex numero uno del mondo è dal canto suo andata in calando, non riuscendo più a tenere il ritmo della della statunitense. Riequilibrata la situazione, nel terzo set la Kenin ha continuato a spingere forte e dopo aver annullato tre palle break consecutive sul 2-2 (con tre bellissimi vincenti) ha tirato dritto fino alla linea del traguardo senza tremare.

Anzi la spagnola ha chiuso la partita con un doppio fallo sulla palla match dopo che ne aveva commesso un altro proprio sul 2 a 3 e palla break per l’avversaria.

La partita punto per punto