Australian Open: Novak Djokovic batte in tre set Roger Federer e punta ora all’ottavo successo a Melbourne (con il video della semifinale)

Non è stata una bella semifinale quella andata di scena questa mattina a Melbourne.

Roger Federer non è riuscito a prendersi la rivincita della finale di Wimbledon dello scorso anno. Nella prima semifinale degli Australian Open, Novak Djokovic ha infatti rispettato i favori del pronostico, imponendosi sullo svizzero con il punteggio di 7-6 (7/1) 6-4 6-3. Per Roger si tratta della quarta sconfitta in cinque incontri a Melbourne contro Nole, l’unica vittoria dell’elvetico risale al 2007.

Confermata la sua presenza solo a poche ore dall’inizio del match, a causa dei problemi all’inguine accusati nella sfida con Tennys Sandgren, il 38enne elvetico ha messo in campo tutte le restanti energie, mostrando un discreto tennis nel primo set, comunque perso, ma spegnendosi calando leggermente di tono alla distanza. Ed è proprio la prima frazione quella dei rimpianti più grandi per Federer, decisamente più in palla rispetto agli incontri precedenti. Dopo una serie di break e controbreak, Federer si è trovato avanti per 4-1 e 5-2, ma non è riuscito a trovare il guizzo per farlo suo: il serbo è così rientrato ed ha dominato il tie-break.

Un momento che forse avrebbe potuto cambiare i connotati dell’intero incontro, che ha però preso la via del 32enne di Belgrado nel decimo game della seconda frazione, quando Nole ha concretizzato il quarto break point del set. Comunque sempre distante dall’avversario sul piano del gioco, Federer è poi mancato nei momenti cruciali del match forse anche per alcuni fastidi alla schiena. Djokovic non si è fatto comunque pregare ed è andato a prendersi l’ottava finale a Melbourne, dove all’ultimo atto ha sempre vinto (7 titoli).

In finale affronterà uno tra Dominic Thiem o Alexander Zverev.

La partita punto per punto