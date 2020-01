Australian Open: Il programma di Giovedì 30 Gennaio. Nella notte le semifinali femminili. In mattinata l’attesa sfida tra Novak Djokovic e Roger Federer

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(4) I. Dodig / (4) F. Polasek vs (WC) M. Purcell / (WC) L. Saville

(1) A. Barty vs (14) S. Kenin (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

(4) S. Halep vs G. Muguruza (Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(3) R. Federer vs (2) N. Djokovic

LEGENDS’ DOUBLES TBA