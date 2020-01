Australian Open: La prima semifinale Slam in carriera per Alexander Zverev (con il video della partita)

Alexander Zverev ha sconfitto Stan Wawrinka nei quarti di finale dell’Australian Open.

Lo svizzero che ha vinto il primo set, ed anche piuttosto nettamente, poteva far pensare a un esito diverso da quello che vedeva il tedesco strafavorito per la qualificazione alle semifinali e invece il 22enne di Amburgo ha ritrovato in fretta il proprio gioco chiudendo la sfida con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 6-2 in 2h20′.

L’elvetico ha splendidamente approfittato di un’entrata in campo insufficiente dell’avversario per portarsi sul 5-0 con due break e chiudere in fretta e furia la prima frazione.

Zverev poi ha reagito veemente: ritrovato il servizio (tutti i propri turni a zero nel secondo set) e i propri colpi migliori il vincitore delle Finals del 2018 non ha più lasciato spiragli a Wawrinka che non ha potuto fare altro che guardare la partita scivolargli dalle mani, subendo la terza sconfitta in altrettanti confronti diretti.

Zverev, che nella sua giovane carriera si è già accaparrato tre Masters 1000 oltre al titolo nel torneo di fine anno, si qualifica così per la sua prima semifinale in uno Slam.

In semifinale ora sfiderà uno tra Rafael Nadal o Dominic Thiem.

