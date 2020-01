Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 9

Australian Open – Grand Slam | Quarti di Finale

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(14) S. Kenin vs O. Jabeur



GS Australian Open S. Kenin [16] S. Kenin [16] 6 6 O. Jabeur O. Jabeur 4 4 Vincitore: S. Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Kenin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 O. Jabeur 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 O. Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 S. Kenin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Kenin 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 O. Jabeur 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 O. Jabeur 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(1) A. Barty vs (7) P. Kvitova (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



GS Australian Open A. Barty [1] A. Barty [1] 15 6 P. Kvitova [7] • P. Kvitova [7] 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 6-5 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Barty 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Barty 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 P. Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Barty 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Barty 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 40-A ace 3-2 → 3-3 A. Barty 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 P. Kvitova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Barty 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

T. Sandgren vs (3) R. Federer (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))



(32) M. Raonicvs (2) N. Djokovic

(WC) M. Purcell / (WC) L. Saville vs S. Gonzalez / K. Skupski



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Bahrami / F. Santoro vs P. Cash / M. Woodforde



GS Australian Open M. Bahrami / F. Santoro • M. Bahrami / F. Santoro 0 4 4 P. Cash / M. Woodforde P. Cash / M. Woodforde 0 3 2 Vincitore: M. Bahrami Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Bahrami / F. Santoro 4-2 P. Cash / M. Woodforde 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Bahrami / F. Santoro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 P. Cash / M. Woodforde 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Bahrami / F. Santoro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 P. Cash / M. Woodforde 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 M. Bahrami / F. Santoro 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 M. Bahrami / F. Santoro 15-0 30-0 30-15 40-15 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 P. Cash / M. Woodforde 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 ace 3-3 → 4-3 M. Bahrami / F. Santoro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Cash / M. Woodforde 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Bahrami / F. Santoro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 2-1 → 2-2 P. Cash / M. Woodforde 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 M. Bahrami / F. Santoro 40-40 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Cash / M. Woodforde 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

(4) B. Krejcikova / (4) K. Siniakova vs (6) G. Dabrowski / (6) J. Ostapenko (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



GS Australian Open B. Krejcikova / K. Siniakova [19] B. Krejcikova / K. Siniakova [19] 0 3 6 1 G. Dabrowski / J. Ostapenko [6] • G. Dabrowski / J. Ostapenko [6] 30 6 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Dabrowski / J. Ostapenko 15-0 30-0 1-0 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Dabrowski / J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 G. Dabrowski / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 G. Dabrowski / J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 3-1 → 4-1 G. Dabrowski / J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Dabrowski / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-40 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Dabrowski / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 G. Dabrowski / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 G. Dabrowski / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 G. Dabrowski / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Dabrowski / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

M. Arevalo / J. O’Mara vs (4) I. Dodig / (4) F. Polasek



(5) B. Krejcikova / (5) N. Mektic vs A. Anisimova / N. Kyrgios (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Hantuchova / M. Navratilova vs N. Bradtke / M. Fernandez



GS Australian Open D. Hantuchova / M. Navratilova • D. Hantuchova / M. Navratilova 0 4 4 N. Bradtke / M. Fernandez N. Bradtke / M. Fernandez 0 1 2 Vincitore: D. Hantuchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Hantuchova / M. Navratilova 4-2 D. Hantuchova / M. Navratilova 40-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 D. Hantuchova / M. Navratilova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 D. Hantuchova / M. Navratilova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Hantuchova / M. Navratilova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 N. Bradtke / M. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 D. Hantuchova / M. Navratilova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 D. Hantuchova / M. Navratilova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 N. Bradtke / M. Fernandez 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 D. Hantuchova / M. Navratilova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 3-1 N. Bradtke / M. Fernandez 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 D. Hantuchova / M. Navratilova 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 N. Bradtke / M. Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

H. Kontinen / J. Struff vs (11) R. Ram / (11) J. Salisbury (Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))



GS Australian Open H. Kontinen / J. Struff [3] H. Kontinen / J. Struff [3] 4 4 R. Ram / J. Salisbury [11] R. Ram / J. Salisbury [11] 6 6 Vincitore: R. Ram / J. Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Ram / J. Salisbury 40-A 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 H. Kontinen / J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 H. Kontinen / J. Struff 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Kontinen / J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Kontinen / J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 H. Kontinen / J. Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Kontinen / J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Ram / J. Salisbury 30-0 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Kontinen / J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-4 → 4-5 R. Ram / J. Salisbury 30-0 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Kontinen / J. Struff 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 H. Kontinen / J. Struff 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 H. Kontinen / J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Kontinen / J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

C. Gauff / C. McNally vs (2) T. Babos / (2) K. Mladenovic



GS Australian Open C. Gauff / C. McNally C. Gauff / C. McNally 0 1 T. Babos / K. Mladenovic [2] • T. Babos / K. Mladenovic [2] 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 1-2 C. Gauff / C. McNally 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 C. Gauff / C. McNally 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(WC) J. Moore / (WC) M. Ebden vs (3) G. Dabrowski / (3) H. Kontinen



Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Bjorkman / T. Johansson vs W. Ferreira / G. Ivanisevic



GS Australian Open J. Bjorkman / T. Johansson J. Bjorkman / T. Johansson 0 1 4 4 W. Ferreira / G. Ivanisevic • W. Ferreira / G. Ivanisevic 0 4 2 3 Vincitore: J. Bjorkman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 W. Ferreira / G. Ivanisevic 4-3 J. Bjorkman / T. Johansson 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 3-3 → 4-3 W. Ferreira / G. Ivanisevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Bjorkman / T. Johansson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 W. Ferreira / G. Ivanisevic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Bjorkman / T. Johansson 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 W. Ferreira / G. Ivanisevic 15-30 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 J. Bjorkman / T. Johansson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 W. Ferreira / G. Ivanisevic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 15-30 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 15-15 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 4-2 W. Ferreira / G. Ivanisevic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Bjorkman / T. Johansson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 W. Ferreira / G. Ivanisevic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 J. Bjorkman / T. Johansson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 W. Ferreira / G. Ivanisevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 J. Bjorkman / T. Johansson 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 W. Ferreira / G. Ivanisevic 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 15-15 15-30 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 15-30 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 15-15 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 1-4 W. Ferreira / G. Ivanisevic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Bjorkman / T. Johansson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 1-2 → 1-3 W. Ferreira / G. Ivanisevic 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Bjorkman / T. Johansson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 W. Ferreira / G. Ivanisevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(1) S. Hsieh / (1) B. Strycova vs J. Brady / C. Dolehide (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



GS Australian Open S. Hsieh / B. Strycova [1] S. Hsieh / B. Strycova [1] 6 6 J. Brady / C. Dolehide J. Brady / C. Dolehide 2 2 Vincitore: S. Hsieh / B. Strycova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Hsieh / B. Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 J. Brady / C. Dolehide 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 S. Hsieh / B. Strycova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Brady / C. Dolehide 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Hsieh / B. Strycova 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Brady / C. Dolehide 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Hsieh / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Brady / C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Hsieh / B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Brady / C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Hsieh / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 S. Hsieh / B. Strycova 0-15 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Hsieh / B. Strycova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 J. Brady / C. Dolehide 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 S. Hsieh / B. Strycova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Brady / C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(7) H. Chan / (7) L. Chan vs (3) E. Mertens / (3) A. Sabalenka (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))



B. Mattek-Sands / J. Murray vs (WC) J. Ostapenko / (WC) L. Paes



(6) L. Chan / (6) I. Dodig vs A. Klepac / E. Roger-Vasselin



