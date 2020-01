Del Potro, brutte notizie: nuova operazione al ginocchio

Arrivano brutte notizie dall’Argentina: Juan Martin Del Potro si sottoporrà ad un nuovo intervento al ginocchio. Il recupero dall’ultimo infortunio sta procedendo, ma il dolore persiste ed è stato deciso di intervenire per risolvere la situazione. Ecco la nota diffusa dal “Team Delpo”.

“Vogliamo aggiornarvi che dopo diverse settimane di consulti multipli tra Argentina, Europa e Stati Uniti, diversi specialisti sono arrivati alla conclusione che sarà necessario un nuovo intervento al ginocchio destro di Juan Martin Del Potro. Dopo aver analizzato varie opzioni, Delpo ha scelto il dottor Lee Kaplan, che svolgerà l’intervento oggi, 27 gennaio 2020, a Miami.

La speranza è che questa nuova operazione possa finalmente eliminare il dolore che non permette a JMDP non solo di giocare a tennis, ma anche svolgere semplici attività quotidiane.

Dopo l’intervento svolto lo scorso giugno a Barcellona dal dottor Cotorro, la riabilitazione è proseguita, ma il dolore è rimasto persistente, tanto da impedire a Juan Martin di correre e saltare, ma anche attività semplici come camminare e fare le scale.

Nonostante il dolore fosse rimasto, ha lavorato sul piano muscolare, riguadagnando forza e elasticità, sperando di poter rientrare velocemente sul circuito. Il lavoro si è svolto anche in palestra e pure sul campo da tennis, con mobilità ridotta. l’obiettivo era quello di esser rientrato in campo a fine stagione, al torneo di Stoccolma e Vienna, e disputare una esibizione con Federer in Buenos Aires.

Sfortunatamente il dolore non è passato, ed il programma di rientro è stato cancellato, iniziando un nuovo giro di consultazioni mediche. Nonostante i molti tentativi di nuove cure, visite mediche e diete appropriate, la conclusione è stata che serve una nuova operazione.

Ringraziamo tutti per la pazienza e per capire che ci siamo presi alcune settimane per comunicare i vari passi del percorso, ricordando quanto la situazione non sia facile visto che riguarda la salute della persona e dell’atleta.

Team Delpo”

Queste le parole diffuse alla stampa.

La situazione sembra obiettivamente molto grave. Del Potro ci ha abituato continui stop e clamorosi rientri nella sua sfortunatissima carriera, ma l’età avanza (farà 32 anni a settembre) e questi problemi sembrano diventare cronici.

In bocca al lupo campione

Marco Mazzoni