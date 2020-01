Fabio Fognini e quel fallo di piede chiamato nel tiebreak del primo set: “Mi hai rovinato la partita, ti devi vergognare“ (con il video della partita)

Momenti di tensione nell’incontro tra Fabio Fognini e l’americano Sandgren.

“Mi hai rovinato la partita, ti devi vergognare“. – Fabio è furibondo dopo la chiamata del fallo di piede del giudice di linea sulla seconda di servizio sul 5 pari del tiebreak del primo set.

L’azzurro dopo aver ricevuto un code violation per qualche parola di troppo chiama il supervisor Gerry Armstrong per chiedere spiegazioni. Nel frattempo il giudice di sedia Dumusois chiama il “time”, ma a Fognini viene concesso di andare in bagno tra le proteste del suo avversario. “Ci sono regole ben precise, lui ne ha alcune di speciali?”, domanda l’americano con tono alterato.

Il secondo parziale si apre con un Fognini ancora furibondo che subisce un break a zero e incassa un penalty point per un secondo warning. A questo punto Fabio richiede l’intervento del fisioterapista in campo per una vescica al dito mentre continua a protestare per l’episodio del fallo di piede del primo set.

Poi arriverà anche la sconfitta in quattro set.