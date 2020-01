Challenger Burnie: Il Main Draw. Sono tre gli azzurri ai nastri di partenza

Challenger Burnie CH | Cemento | $54.160 – Parte Alta

(1) Daniel, Taro vs Bye

Galovic, Viktor vs Shimizu, Yuta

Song, Evan vs Peliwo, Filip

Bye vs (13) Wu, Tung-Lin

(11) Safwat, Mohamed vs Bye

Gojo, Borna vs Descotte, Matias Franco

Banes, Maverick vs Bourchier, Harry

Bye vs (8) Coppejans, Kimmer

(4) Bolt, Alex vs Bye

Qualifier vs (Alt) Caruana, Liam

Mott, Blake vs King, Evan

Bye vs (14) Lee, Duckhee

(9) Harris, Andrew vs Bye

Altmaier, Daniel vs (WC) Crnokrak, Alexander

Klein, Brydan vs (WC) Romios, Matthew Christopher

Bye vs (6) Clarke, Jay

Challenger Burnie CH | Cemento | $54.160 – Parte Bassa

(5) Giustino, Lorenzo vs Bye

Vavassori, Andrea vs (WC) Sweeny, Dane

Kelly, Dayne vs Grills, Jacob

Bye vs (12) Li, Zhe

(16) Lenz, Julian vs Bye

Doumbia, Sadio vs Kavcic, Blaz

Kubler, Jason vs (WC) Ellis, Blake

Bye vs (3) Diez, Steven

(7) Milojevic, Nikola vs Bye

Lock, Benjamin vs Qualifier

Santillan, Akira vs (WC) Schoolkate, Tristan

Bye vs (10) Hanfmann, Yannick

(15) Broady, Liam vs Bye

Pervolarakis, Michail vs Simon, Tobias

Fancutt, Thomas vs Noguchi, Rio

Bye vs (2) Maden, Yannick