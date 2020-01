Challenger Quimper: Il Tabellone Principale. Sono quattro gli azzurri al via

Challenger Quimper CH | Indoor | e46.600 – Parte Alta

(1) Garcia-Lopez, Guillermo vs Bye

Kamke, Tobias vs (WC) Royer, Valentin

Bemelmans, Ruben vs Guinard, Manuel

Bye vs (14) Kolar, Zdenek

(12) Moraing, Mats vs Bye

Masur, Daniel vs Miedler, Lucas

Pellegrino, Andrea vs Klein, Lukas

Bye vs (5) Janvier, Maxime

(4) Couacaud, Enzo vs Bye

Rinderknech, Arthur vs Qualifier

Machac, Tomas vs Ignatik, Uladzimir

Bye vs (16) Bourgue, Mathias

(9) Bachinger, Matthias vs Bye

Qualifier vs Gabashvili, Teymuraz

Serdarusic, Nino vs Eriksson, Markus

Bye vs (7) Zapata Miralles, Bernabe

Challenger Quimper CH | Indoor | e46.600 – Parte Bassa

(8) Moriya, Hiroki vs Bye

Brancaccio, Raul vs Zverev, Mischa

(WC) Janowicz, Jerzy vs (WC) Furness, Evan

Bye vs (11) Halys, Quentin

(15) Ortega-Olmedo, Roberto vs Bye

(WC) Added, Dan vs Vanni, Luca

Arnaboldi, Andrea vs Molcan, Alex

Bye vs (3) Lacko, Lukas

(6) Vatutin, Alexey vs Bye

(WC) Jacquet, Kyrian vs Basic, Mirza

Krstin, Pedja vs Kopriva, Vit

Bye vs (10) Lamasine, Tristan

(13) Lestienne, Constant vs Bye

Kotov, Pavel vs Celikbilek, Altug

Durasovic, Viktor vs Ilkel, Cem

Bye vs (2) Petrovic, Danilo