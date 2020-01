Caroline e Serena, la classe e la furia (di Marco Mazzoni)

Si dice che gli opposti si attraggono, non solo nelle coppie ma anche nelle amicizie. Una regola che possiamo riscontrare in ogni ambito del vivere, sport incluso. Basta guardare a Serena Williams e Caroline Wozniacki. Le due tenniste sono amiche da sempre, hanno vissuto grandi momenti sportivi in campo e tante esperienze private lontano dalle luci dei tornei. Ad accomunarle oggi la sconfitta nel terzo turno degli Australian Open 2020. Una battuta d’arresto che significa Game Over per la bionda danese, giunta all’ultimo match di una carriera che l’ha vista arrivare al n.1 del ranking WTA ed alzare uno Slam, proprio “down under”. Non una scelta casuale quella dell’ultimo torneo, per salutare il pubblico che l’ha vista vincente alla massima potenza, a coronare il sogno di una vita passata a rincorrere (nel senso letterale del termine, visto il suo modo di giocare) quella pallina tanto amata quanto veloce e talvolta “cattiva”. Caroline ha scelto di chiudere la carriera perché soddisfatta dai suoi risultati e vogliosa di intraprendere una nuova sfida, quella di una famiglia col marito sposato lo scorso anno.

Per l’amica Serena quello di oggi è un Game Over meno definitivo, ma paradossalmente molto più doloroso. Al contrario di Caroline, che è uscita di scena con tanta sincera emozione ma anche il solito solare sorriso, la Williams ha perso salutando molto male dagli Australian Open, esternando tutta la sua rabbia e un astio incancrenito per quell’ambiente che invece le ha regalato successi, fama e tanti di quei dollari da eleggerla ad atleta donna più ricca di sempre. Dopo la sconfitta a sorpresa (Serena era nettamente favorita vs. la cinese Wang), la super campionessa americana s’è presentata alla stampa con quel ghigno beffardo sul volto che è presagio di tempesta. Poche parole, ma chiare e taglienti come una lama avvelenata, condite da allusioni per nulla cortesi: “Come mi sono sentita tornando negli spogliatoi? Non lo so, non c’ho pensato. Forse solo che dovevo andare a cambiarmi, fare la conferenza stampa, quindi il solito controllo antidoping a caso…” rotando in modo minaccioso il dito nell’aria e sgranando gli occhi a quest’ultima affermazione. Un’ironia fuori luogo, a sottolineare il fastidio per esser sottoposta di frequente a controlli anti doping. Altre due battute, con risposta a bocca mezza chiusa, e se n’è andata, metaforicamente sbattendo la porta.

Possiamo capire la delusione sportiva della sconfitta. Quanto per lei, 39enne, sia importante raggiungere il 24esimo Slam di una carriera sportiva straordinaria, e quindi uguagliare il record della Smith. Ma non è certo questo il modo di lasciare un torneo da sconfitta. Due parole scontate di elogio per la rivale, tanta furia per l’impossibilità di strappare quel successo che agogna più di ogni altra cosa, peggiorando la situazione con queste allusioni gratuite sulla frequenza dei controlli a cui è sottoposta. Mrs. Serena, se sei LA tennista più forte, la più visibile e stimata, qual è il problema se vieni controllata, anche spesso? Non dovresti essere l’esempio per tutte, soprattutto per le più giovani, sull’importanza di vivere in uno sport pulito e nelle regole?

Ma oltre all’ennesima caduta di stile (impossibile ricordarle tutte, dalle minacce alla povera giudice di linea alla sceneggiata nel corso e dopo la finale di US Open persa con Naomi Osaka), proprio oggi non possiamo non rilevare l’enorme, abissale differenza tra la classe nell’uscita di scena di Caroline Wozniacki, e la furia nella sconfitta di Serena Williams. Wozniacki ha sottolineato l’amore per il tennis, il sogno di una polacca trapiantata nella piccola Danimarca, capace di andare oltre le difficoltà diventando una fortissima professionista e arrivare in cima, con tanta fatica e sacrificio. Sempre col sorriso, sempre disponibile, sempre pronta a concedere l’onore delle armi alle rivali, spesso più forti. Caroline è stata una n.1 non tra le più forti, non ha mai posseduto un tennis straripante (a differenza dell’amica Serena), nemmeno colpi davvero spettacolari. Ma è stata un’atleta encomiabile, assolutamente leale in campo e fuori. Ha masticato amaro in tante sconfitte, ha gioito come una bambina nelle vittorie. È stata una persona semplice in un mondo molto complicato e animato più da falsità e gelosie che da sincera amicizia. È stata la prima a chiamare Petra Kvitova dopo l’aggressione subita qualche anno fa, o tante colleghe infortunate e costrette a star lontane dal tour. Djokovic l’ha salutata oggi dicendo di frequentarla da tempo con le rispettive famiglie a Monte Carlo, dove entrambi risiedono, e di aver condiviso momenti di raro divertimento assieme, ringraziandola per il bellissimo sorriso che ha sempre portato nel mondo della racchetta. Un’uscita di scena di gran classe. Un tantino diversa da quella di Serena, che sta attraversando la fase terminale della propria incredibile carriera inanellando una serie di episodi inversamente proporzionali alla sua grandezza sportiva.

Marco Mazzoni