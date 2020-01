Australian Open: Fabio Fognini si sbarazza di Pella, agli ottavi troverà Sandgren

Dopo le due maratone vincenti nei primi due turni contro Reilly Opelka e Jordan Thompson, meno sforzo per Fabio Fognini ma stesso esito finale: la vittoria. Il tennista ligure, numero dodici del seeding, supera l’argentino Guido Pella, numero 25 della classifica ATP, con lo score di 7-6(0) 6-2 6-3 in due e 9 minuti e si qualifica agli ottavi di finale degli Australian Open per la terza volta in carriera (raggiunse questo round nello Slam downunder nel 2014 e nel 2018, perdendo rispettivamente da Djokovic e Berdych). Nella notte tra sabato e domenica se la vedrà con lo statunitense Tennys Sandgren, giustiziere di Matteo Berrettini al secondo turno: tra i due vi sono tre precedenti, i primi due se li è aggiudicati Fognini mentre l’ultimo, che risale al torneo di Wimbledon dello scorso luglio, ha visto l’affermazione del nativo di Gallatin in tre parziali.

Questo successo coincide momentaneamente con il ritorno all’undicesima posizione del ranking mondiale in virtù della battuta d’arresto di Roberto Bautista Agut contro Marin Cilic: le carte, però, possono ancora cambiare visto che alle spalle dell’azzurro ci sono diversi giocatori ancora in corsa.

Molto equilibrio nella frazione d’apertura: il sudamericano sciupa due chance di break nel secondo gioco, Fognini non ne sfrutta una sul 3-3. Si giunge, come prevedibile, al tiebreak, dominato in lungo e in largo dall’italiano che se lo è aggiudicato per sette punti a zero. Nel secondo set comincia ad intravedersi il divario tecnico-tattico tra i due giocatori: Fognini approfitta del calo vistoso di Pella (un solo vincente per l’argentino, contro i nove messi a segno nel primo set) e toglie la battuta per due volte consecutive al suo avversario nelle fasi “clou”, chiudendo per 6-2. Nel terzo parziale, Fognini si ritrova in due occasioni avanti di un break ma manca l’allungo che sarebbe probabilmente risultato decisivo: l’italiano non si arrende, resta saldamente al comando nei turni di risposta e, sul 4-3, toglie nuovamente la battuta a Pella. Avanti per 5-3, questa volta non sbaglia e, dopo aver sciupato un match point, chiude la contesa: 6-3.

La partita punto per punto