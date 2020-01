Da Melbourne: Stan Wawrinka ed un virus che l’ha debilitato “”Sono rimasto chiuso in camera per due giorni, uscendo solo un’ora per incontrare il medico”

La prova altalenante di Stan Wawrinka nel secondo turno degli Australian Open ha anche delle motivazioni fisiche. Lo svizzero nella conferenza stampa a margine della sfida vinta con Andreas Seppi ha infatti spiegato di avere sofferto a causa di un virus che l’ha debilitato negli ultimi giorni: “Sono rimasto chiuso in camera per due giorni, uscendo solo un’ora per incontrare il medico”.

“Malgrado tutto mi sentivo in grado di giocare, ma ho dovuto vomitare due volte.

Ora ho due giorni per riprendermi. Vedremo come si sentirà anche Isner, ma l’idea è di farlo giocare il più possibile”.