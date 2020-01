Australian Open: La notte delle sorprese. Fuori Serena Williams e Caroline Wozniacki che conclude la carriera a Melbourne (Video)

Doveva essere l’ottavo di finale tra Serena Willias e Caroline Wozniacki e non sarà così.

Nella notte italiana Serena Williams è stata eliminata dalla cinese Q. Wang [27] con il risultato di 64 67 (2) 75 dopo una dura battaglia nel terzo turno dell’Australian Open.

Fuori anche Caroline Wozniacki, all’ultimo torneo della carriera, sconfitta da Ons Jabeur con il punteggio di 75 36 75.

Fatale alla danese il 12 esimo game del set decisivo, quando ha ceduto a 15 il suo ultimo turno di battuta della carriera ed ha perso la partita per 7 a 5.

“Sei stata una fonte d’ispirazione per me e tante tenniste, sono stata fortunata a giocare con te nel circuito” – queste le parole di Ons Jabeur che rende omaggio alla danese alla sua ultima partita in carriera.

Ricordiamo che per Caroline si tratta dell’ultimo torneo della carriera.

Infatti aveva annunciato in dicembre il ritiro dopo l’Australian Open con queste parole: “Ho giocato a tennis professionalmente da quando avevo 15 anni. In tutto questo tempo ho vissuto un fantastico primo capitolo della mia vita. Con 30 titoli in singolare WTA, una classifica numero 1 al mondo per 71 settimane, una vittoria nelle Finals WTA, 3 Olimpiadi incluso il portare la bandiera per la mia nativa Danimarca e la vittoria di un titolo Slam agli Australian Open 2018, ho realizzato in campo tutto ciò che potevo sognare.”