Australian Open: Andreas Seppi lotta ma cede a Stan Wawrinka al quinto set. L’azzurro è stato avanti per 4 a 3 e break nel quinto e decisivo set

Andreas Seppi lotta ma non basta: il giocatore azzurro, numero 85 delle classifiche mondiali, è uscito di scena al secondo turno degli Australian Open 2020, battuto dallo svizzero Stan Wawrinka, quindicesimo favorito del seeding, col punteggio di 4-6 7-5 6-3 3-6 6-4 in tre ore e 38 minuti di gioco. Per quanto concerne i colori italiani, dunque, resta in corsa, nel torneo maschile, solo Fabio Fognini, atteso domani mattina (attorno alle 6 italiane) dall’argentino Guido Pella.

Diversi episodi hanno condannato Seppi alla sconfitta: nel secondo parziale, il tennista di Caldaro si è trovato avanti per 5-4 ed ha servito per chiudere ma non è riuscito a tenere la battuta, cedendo immediatamente il controbreak a quindici. Nel quinto e decisivo set, altre opportunità non sfruttate dal classe ’84 che ha strappato il servizio a Wawrinka nel settimo gioco senza però riuscire a confermare il vantaggio: dal 4-3 (40-30 e palle del 5 a 3), Seppi ha subito il ritorno del suo avversario che ha conquistato tre giochi consecutivi e chiuso, dunque, la contesa. Al terzo turno troverà John Isner, che non ha avuto alcun problema contro il cileno Tabilo.

Per Seppi si conferma la “maledizione” quinto set: l’azzurro non vince un match al parziale decisivo dagli Australian Open 2018, quando ebbe la meglio sul gigante croato Ivo Karlovic dopo quasi quattro ore di battaglia con lo score di 6-3 7-6(4) 6-7(3) 6-7(5) 9-7. Dopo questo successo, sono arrivate solamente sconfitte contro Sugita e Pouille in Coppa Davis nel 2018 (rispettivamente al primo turno e ai quarti di finale del World Group), Shapovalov agli Us Open 2018, Tiafoe agli Australian Open dello scorso anno e Pella a Wimbledon.

La partita punto per punto