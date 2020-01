Australian Open: Fabio Fognini si complica la vita ma alla fine dopo 4 ore riesce ad approdare al terzo turno

Fabio Fognini riesce a complicarsi la vita ma alla fine vince a supertiebreak ed approda al terzo turno dell’Australian Open.

L’azzurro, testa di serie n.12, ha sconfitto il giocatore australiano Jordan Thompson classe 1994 e n.66 del mondo con il risultato di 76 (4) 61 26 46 76 (4) dopo 4 ore e 10 minuti di partita.

Al terzo turno Fabio Fognini sfiderà Guido Pella classe 1990 e n.25 del mondo.

Fognini quest’oggi si è complicato la vita. Dopo aver vinto il primo set al tiebreak dopo aver annullato due palle set, nel secondo set prendeva il largo e conquistava la frazione per 6 a 1.

Nel terzo set il “solito” Fabio perdeva la concentrazione ed il suo avversario prendeva campo e punti conquistando il parziale per 6 a 3 ed il quarto set per 6 a 4.

Nel quinto decisivo set le occasioni sprecate arrivavano solo da Fabio che mancava complessivamente quattro palle match sul servizio dell’avversario (nelle prime 3 era bravo il giocatore aussie ad annullare, nell’ultima Fabio affossava il diritto dopo un duro scambio) e si andava al supertiebreak.

Nel supertiebreak l’azzurro giocava bene e invece Thompson per nulla.

Morale del tiebreak: Fabio chiude con autorità per 10 punti a 4 mettendo a segno sulla palla match un bellissimo vincente di rovescio.

